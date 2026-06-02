El Ministerio de Economía enviará cambios a la Ley de Inocencia Fiscal

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El relato oficial de un país normal y la promesa de bajar la tasa de refinanciación al 6% chocan contra el reclamo explícito que el Palacio de Hacienda trasladó a las provincias y municipios para que asuman el costo del ajuste, mientras Economía reescribe la Ley de Inocencia Fiscal tras negociar con los consejos de contadores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció durante el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) el envío al Congreso de una versión renovada de la Ley de Inocencia Fiscal. La reforma normativa surge de las reuniones sectoriales con las asociaciones de contadores públicos, quienes condicionaron la adhesión al régimen a cambio de una prórroga en los vencimientos inmediatos.

El jefe de la cartera económica afirmó que la flexibilización tributaria busca reducir el riesgo argentino sin apelar a un esquema de economía cerrada o tipo de cambio apreciado. El funcionario advirtió que el Palacio de Hacienda exige un compromiso equivalente a los gobernadores y jefes comunales para profundizar el recorte del gasto público en el interior del país.

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La administración nacional busca blindar la recaudación tras el impacto de los shocks financieros previos. El diseño de la nueva normativa fiscal pretende acelerar la exteriorización de activos para compensar la caída de ingresos coparticipables que afecta el financiamiento de las provincias de la Patagonia.

El costo de la deuda y la proyección del índice inflacionario

Luis Caputo detalló que los compromisos de deuda soberana pendientes para el resto del mandato de Javier Milei suman U$S 31.000 millones. El titular de Economía aseguró que el Tesoro Nacional mantiene la cobertura total de estos pasivos y descartó la toma de créditos a tasas del 9,5% anual, argumentando que el Gobierno gestiona mecanismos alternativos para refinanciar los vencimientos al 6%.

La estrategia financiera oficial depende de la negociación con los organismos multilaterales de crédito. El ministro calificó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como óptima, colocándolo como el principal soporte para evitar el default técnico del programa financiero estatal sin comprometer las reservas líquidas.

Respecto a la evolución de los precios, el Palacio de Hacienda proyectó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo de 2026 se ubicará entre el 2,2% y el 2,5%. El funcionario atribuyó la persistencia inflacionaria al shock interno registrado durante 2025, el cual gatilló una aceleración del indicador durante diez meses consecutivos, rompiendo la tendencia de convergencia hacia los parámetros internacionales.

El programa oficial prevé que la actividad económica iniciará una fase de recuperación progresiva durante los próximos 18 meses. El esquema diseñado por el equipo económico proyecta a 2027 como un período sin distorsiones cambiarias ni turbulencias derivadas del proceso electoral nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)