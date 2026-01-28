SPSE paga una cuantiosa deuda al Sindicato de Luz y Fuerza preparando a la empresa de energía para una “semi-privatización” que está en carpeta

- Publicidad -

De acuerdo a nuestras fuentes dentro del gobierno provincial y en base a la documentación con la que pudimos corroborarlo, el gobierno de Claudio Vidal, a través de la presidencia del Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) ordenó pagarle al Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia a cargo de Juan Domingo Espinoza, la suma de $ 2.166.715.032,26 (Pesos dos mil ciento sesenta y seis millones setecientos quince mil treinta y dos con 26 centavos).

Este importe corresponde a una deuda que mantiene SPSE con el sindicato de Luz y Fuerza por aportes y contribuciones sindicales y convencionales adeudados entre 2021 y 2024.

De acuerdo a la documentación a la que tuvimos acceso, se pueden constatar Aportes y contribuciones sindicales derivados del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 625/11 – ex CCT 001/2006), específicamente los artículos 62, 63 y 64 incisos A y C, adeudados desde septiembre 2021 a noviembre 2023 (según Acta de Inspección Ref. 021-023); otro periodo es desde diciembre 2023 a septiembre 2024 (según Acta de Inspección Ref. 011-2024)

Asimismo los importes fueron actualizados al 30/11/2025 e incluyen intereses que implican una quita del 50% de los intereses moratorios y una quita del 100% de los intereses punitorios en tanto la forma de pago pactada fue establecida en 8 cuotas mensuales iguales de $ 270.839.379,03 cada una que se harán efectiva desde el 10 de enero de 2026 (ya debería haber operado el primer vencimiento) hasta 10 de agosto de 2026.

“Cuando hay “un objetivo superior y urgente”, las partes acuerdan bajo pautas de arreglos que en otras circunstancias no se darían. Pero hay una realidad: acá se juega con la plata del Estado y la manejan como si no perteneciera a nadie”, dijo la fuente muy vinculada al gobierno en materia de administración de entes y empresas de servicio.

El arreglo previo a la semi-privatización

Precisamente de acuerdo a nuestras fuentes cercanas al Gobernador Claudio Vidal, el motivo fundamental de la regularización de esta deuda millonaria que mantiene la presidencia de SPSE con el gremio de Luz y Fuerza de la Patagonia, se enmarca en el proyecto oficial para transformar a la empresa de energía provincial en una Sociedad Anónima.

Se nos señala concretamente, que hubo un acuerdo previo entre el directorio y la presidencia de la empresa de energía con el titular del sindicato Juan Domingo Espinoza, para pactar el monto y la forma de pago, a cambio del “vía libre” de esta nueva conformación societaria que no tiene nada de inocente e inclusive, le daría participación al propio sindicato en la nueva conformación estatutaria.

SPSE paga una cuantiosa deuda al Sindicato de Luz y Fuerza preparando a la empresa de energía para una “semi-privatización” que está en carpeta

En Santa Cruz, la transformación de organismos en S.A. o Sociedades del Estado, en la práctica, ha facilitado el fraccionamiento de compras para evitar controles de la Legislatura, la contratación de proveedores amigos mediante concursos cerrados y ha propiciado la opacidad en los sueldos de la alta dirección, que suelen ser muy superiores a los de un ministro, entre otros factores que abordaremos proximamente.

Cuando estos instrumentos legales se usan para la “lucha por la caja” y no para la eficiencia, se produce un vaciamiento del sentido público de la empresa, convirtiéndola en una estructura paralela de financiamiento político lejos del control de los organismos constitucionales.

En el segundo informe relacionado, daremos más detalles sobre “la fiebre privatizadora” (que no es tal, sino solo una pantalla de cobertura) del gobierno provincial anterior y actual, sobre entes gubernamentales como Distrigas, Fomicruz y Santa Cruz Puede y el verdadero objetivo que esconden estas figuras constitutivas creadas para hacer cada vez menos transparente la gestión pública.

Sin embargo hay otro tema relevante, a pesar de la evidente intención de formalizar estas pseudo-sociedades para evitar los controles y tener manejo de las cajas: no hay ningún diputado, concejal, intendente y/o sector de la “oposición política” (ausente en Santa Cruz) que levante la voz sobre estas artimañas gubernamentales, lo cual los hace cómplices de estas maniobras arteras de cada gobierno que nunca está realmente en búsqueda de hacer más eficiente al Estado, sino de vulnerarlo. (Agencia OPI Santa Cruz)