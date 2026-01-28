Verbes asumió en Economía y Juan Mata en Trabajo

- Publicidad -

Este martes, el gobernador Claudio Vidal les tomó juramento a los ministros de Economía. Ezequiel Verbes y de Trabajo, Juan Eduardo Mata, en lo que implica un nuevo movimiento en el gabinete provincial.

En un panorama económico y financiero complejo y con el reclamo de los gremios estatales de paritarias para definir salarios, el ex ministro de Trabajo asumirá en reemplazo de Marilina Jaramillo, quien renunció a la cartera económica para asumir frente al Tribunal de Cuentas de Santa Cruz.

Mata reemplazará a Verbes y tendrá un año de mucha tensión por los reclamos salariales que ya expresaron diferentes gremios de la administración pública provincial.

- Publicidad -

Verbes destacó la importancia de la responsabilidad y el compromiso en la gestión pública y agradeció la confianza del gobernador.

El ex titular de la cartera laboral tuvo un rol central en la discusión salarial durante el 2025 y se prevé que deberá reacomodar la ejecución presupuestaria para este año tras aprobarse un presupuesto deficitario en la legislatura provincial.

Por su parte, Mata es un dirigente de Las Heras del partido SER quien tiene vínculo con el mundo del trabajo y señaló que habrá continuidad a la línea de gestión “en un escenario complejo”.

Vidal adelantó en la jura de ministros que el próximo jefe de Gabinete será el diputado provincial Pedro Luxen, quien ya estuvo en el Poder Ejecutivo como ministro de Trabajo. (Agencia OPI Santa Cruz)