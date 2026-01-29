Cautelar rechazada: El control del Puerto sigue en manos de Nación

- Publicidad -

(OPI TdF) – El intento del Gobierno de Tierra del Fuego por recuperar el control inmediato del Puerto de Ushuaia sufrió un duro traspié en los tribunales. El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó este jueves el pedido de medida cautelar urgente solicitado por la gestión de Gustavo Melella, desactivando la estrategia de “resistencia inmediata” que el mandatario había anunciado recientemente ante los gremios del sector.

Desde el tribunal se argumentó con firmeza que no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial, lo que posterga cualquier resolución de fondo. Además, el juzgado dio un paso más allá al requerir que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado para resolver un conflicto que enfrenta directamente a la administración provincial con el Gobierno nacional.

La resolución judicial también sembró dudas sobre la legalidad de la representación provincial. Según fuentes judiciales, se solicitó a la fiscalía que determine si el gobernador Gustavo Melella está habilitado para presentarse personalmente en la causa, advirtiendo que dicha función correspondería legalmente a la Fiscalía de Estado de la provincia.

Finalmente, el revés incluyó un cuestionamiento técnico para el equipo legal de la gobernación. El Tribunal exigió al secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondiente, un requisito indispensable del que carecía al momento de intentar intervenir ante la Justicia Federal. Con este escenario, la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) se mantiene firme, dejando al Ejecutivo fueguino en una posición de debilidad procesal y política. (Agencia OPI Tierra del Fuego)