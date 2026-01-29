La familia de Valeria Schwab pidió celeridad en la investigación

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El abogado de la familia de Valeria Schwab, víctima de femicidio en Comodoro Rivadavia el pasado 13 de enero, pidió formalmente al Superior Tribunal de Justicia de Chubut que “ordene medidas que den celeridad a la investigación”.

Así lo hizo el abogado Mauro Fontañez quien en su presentación sostuvo que “se encuentra en plena investigación preliminar, sin que a la fecha se hayan dispuesto allanamientos ni medidas jurisdiccionales por parte del juez natural, encontrándose la totalidad de las actuaciones bajo la órbita exclusiva del Ministerio Público Fiscal”.

En el escrito dirigido a la ministra del Superior Tribunal Camila Banfi, con copia al procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena donde cuestiona los plazos para obtener resultados de las pericias realizadas.

“Se han colectado muestras biológicas relevantes (hisopados), cuya pericia genética resulta determinante para el avance de la investigación”, sostiene Fontañez.

La demora de los resultados se debe a que los laboratorios del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Puerto Madryn estaban cerrados durante la feria judicial y se pidió colaboración al Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

El letrado sostiene que “el procesamiento inmediato de las muestras resulta indispensable para determinar si las mismas contienen ADN humano utilizable; establecer la existencia de uno o más perfiles genéticos y, particularmente, si se trata de ADN masculino”.

“Sin la pronta realización de esta pericia, la investigación permanece condicionada, postergándose decisiones fundamentales y comprometiendo seriamente su eficacia”, afirma el abogado de la familia de Valeria Schwab. (Agencia OPI Chubut)