Tierra del Fuego pidió la inconstitiucionalidad de la intervención del puerto de Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego presentó una acción judicial de ‘inconstitucionalidad’ contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), con el objetivo de anular la intervención del puerto de Ushuaia.

Te puede interesar: Cámaras exigen garantizar la operatividad del Puerto de Ushuaia

La demanda fue presentada por el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto ante la Justicia Federal y va contra la Resolución RESOL-2026-4-APN-ANPYN#MECON.

- Publicidad -

Allí entiende que la medida del gobierno nacional es “una usurpación flagrante de las atribuciones soberanas de la provincia” y detalla que esta presentación “se fundamenta en la necesidad de preservar el sistema federal y el orden constitucional vulnerado por una toma de control abrupta del puerto sin sustento legal”.

La intervención del puerto de Ushuaia se definió el 20 de enero de 2026 donde la ANPYN tomó posesión inmediata de las instalaciones portuarias.

En la acción judicial señalan que hubo una “violación de la autonomía provincial y el régimen federal”, el desconocimiento del “Convenio de transferencia de puertos Nación–Provincia” de 1992, ratificado por ley, por el cual la Nación transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia a la provincia.

Además, consideran que existe una apropiación indebida de recursos provinciales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)