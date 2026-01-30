Aduana incautó 12 motos en el Paso fronterizo San Sebastián

- Publicidad -

(OPI TdF) – Personal de la Dirección General de Aduanas (ARCA) secuestró 12 motocicletas de alta gama, valuadas en aproximadamente 480 mil dólares, que ingresaban de forma irregular a la provincia de Tierra del Fuego por el paso fronterizo San Sebastián.

El operativo desnudó una maniobra de contrabando vía terrestre y se desarticuló con la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste (DIRANE), vinculada a una investigación en curso por el ingreso irregular de vehículos con matrícula extranjera al país.

Las motos son marca BMW, modelo R1300 GS, “motocicletas de alta cilindrada y elevado valor comercial, consideradas entre las más exclusivas del segmento premium a nivel internacional”.

- Publicidad -

Según se informó oficialmente, el cargamento “carecía de la documentación exigida por la normativa aduanera vigente, lo que motivó la inmediata intervención del personal actuante”.

La maniobra detectada “se encuadra en el artículo 970 del Código Aduanero (Ley 22.415), que sanciona las infracciones vinculadas a la importación y circulación de mercadería sin autorización legal. Ante la constatación de la irregularidad, se dispuso la interdicción y el secuestro total de las motocicletas, confirmando la magnitud económica del procedimiento”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)