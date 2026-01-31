Chocó por doblar en U y dio positivo en el test de alcoholímetro

- Publicidad -

Un joven que conducía un auto Renault Clio por la Avenida San Martín de Río Gallegos chocó durante la mañana del sábado cuando se dirigía hacia la zona de la rotonda Samoré, hacía el centro de la ciudad.

Según las primeras investigaciones, el joven manejaba a alta velocidad y quiso realizar una maniobra en U sobre la avenida donde chocó una esfera ubicada en el boulevard de la parte media para terminar frente al sector del ingreso al Ejército Argentino.

Al llegar personal de Tránsito y efectivos de la policía de Santa Cruz al lugar, se constató que el conductor presentaba lesiones leves y se le realizó el test de alcoholemia donde registró unos 1,78 gramos de alcohol en sangre, por lo cual se procedió al secuestro del rodado. (Agencia OPI Santa Cruz)