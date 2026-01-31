Un peón rural murió tras caer de un caballo

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un joven de 22 años que había sufrido un grave accidente tras caerse de un caballo en la estancia La Nevada, sobre la Ruta 37, falleció por la gravedad de las lesiones recibidas.

Se trata de Axel Adrián Chicui quien estuvo internado durante dos días y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Comodoro Rivadavia porque quedó inconsciente en el lugar.

Se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y fue trasladado de urgencia al hospital, aunque producto de la caída sufrió un fuerte traumatismo de cráneo del cual no pudo recuperarse.

Su familia tomó la decisión de donar sus órganos como un gesto solidario para ayudar a otras personas. (Agencia OPI Chubut)