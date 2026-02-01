Diputados de la oposición criticaron el DNU de la emergencia ígnea

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Los diputados nacionales por Chubut, Juan Pablo Luque y José Glinski criticaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional que declara la emergencia ígnea en Chubut, Neuquén, La Pampa y Río Negro.

La decisión del gobierno que conduce Javier Milei se adoptó tras el pedido de los gobernadores patagónicos de incluir el tema en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Los incendios forestales afectan principalmente a Chubut y hubo declaración de otros focos en el resto de las provincias de la región.

- Publicidad -

Los legisladores acusaron al gobierno nacional de hacer “puro humo” dado que señalan que el DNU “fue sacar un papel sin contenido para decir que hizo algo. El decreto no asigna un solo peso. No crea ningún fondo. No reconstruye una sola casa. No ayuda a un solo productor. No previene que esto NO vuelva a pasar”.

Afirmaron que la norma firmada por Milei “no habla de personas. No da solución a las familias que perdieron su casa, ni a los productores que perdieron su capital de trabajo, ni habla del empleo que se destruyó”.

“No hay inversión en brigadas. No hay financiamiento para infraestructura. No hay planificación. No hay manejo del fuego. En una Patagonia cada vez más seca, con incendios cada vez más frecuentes, no prevenir es una decisión política catastrófica”, criticaron.

Pidieron que la emergencia ígnea sea tratada en el Congreso donde “se presentaron proyectos de emergencia integral –que evidentemente ni siquiera leyeron–, pensados desde la Patagonia, que sí contemplaban: asistencia habitacional, ayuda directa a las familias, apoyo a los sectores productivos, reconstrucción económica, y políticas de prevención reales”.

“El gobierno eligió el camino más cómodo: un decreto sin presupuesto, sin debate, sin compromisos reales. ¡Puro humo! Así, la Patagonia vuelve a ser tierra abandonada”, añadieron. (Agencia OPI Chubut)