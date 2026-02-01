Las Pastillas del Domingo: petroleros feriantes, papá Pablo y los jardineros del bunker, seis meses y el pescado sin vender y la Ministro censora

De petroleros a feriantes
Todos los colegas nacionales que evalúan las informaciones que se producen en Santa Cruz referidas a los niveles de pobreza y desocupación, se preguntan (y nos preguntan) cómo puede ser que una provincia asentada en oro, plata, petróleo, gas, turísmo y ganadería, con escasos 350 mil habitantes, pueda atravesar situaciones de emergencia después de décadas de explotación de riquezas?. Obviamente nuestra respuesta es la más lógica: se han robado todo y entregaron el resto. Pero en ningún caso hacemos una distinción de partidos y/o gobiernos: son todos iguales, inclusive el actual de Claudio Vidal.
Pensemos que el petróleo, un segmento de la producción provincial que siempre ha mantenido a su personal dentro de un status económico-social elevado, a partir del 2023 descendió a los infiernos con la salida de YPF de zona norte y la falta total de previsión por parte del Estado, gremios y de la comunidad empresarial, cómodos y contentos durante tantos años con “la vaca atada”, quienes de pronto se encontraron sin los grandes sueldos y algunos levantaron sus familias y huyeron despavoridos al norte para mitigar una miseria que siempre los tuvo de espectadores con el supermercado y las vacaciones aseguradas.
Hoy, muchos de ellos por afinidad política los intendentes de Caleta Olivia y Pico Truncado han hecho ingresar al municipio pero otros desocupados del sector petrolero se han integrado a los puestos feriales de emprendedores organizado por el municipio de Las Heras y venden productos variados creando una nueva parada de venta: los puestos de los petroleros-feriantes.
Obviamente esto no es una deshonra, por el contrario, la reconversión y búsqueda de una salida honorable para ganarse el sustento es realmente admirable porque habla de la resiliencia de aquellos que habiendo perdido cierta posición de privilegio, luchan por superar las contingencias.
De quien habla mal es del gobierno provincial y el sindicato petrolero, quienes activaron, permitieron y promocionaron la salida de la petrolera estatal, sin medir las consecuencias sociales ni advertir cómo afectaría a las familias petroleras, tremendo impacto desocupacional. Y un agravante: desafiaron a YPF, se hicieron los guapos de boca pero tenían el cuchillo desafilado ¿O fue toda una pantomima, una puesta en escena para la gilada?.
Los desocupados de Las Heras haciendo largas colas para recibir un bolsón de comida, imágenes que recorren el país, es una clara postal del estancamiento y la decadencia, la falta de previsibilidad estatal, la mala distribución de la riqueza y la corrupción instalada que genera un contraste abismal entre un Estado provincial rico, una clase política millonaria y una población escasísima en número de habitante por km2, por debajo de la línea de pobreza. Esta es una incongruencia en todos los sentidos, que explica la existencia de petroleros-feriantes en Las Heras.
Papá Pablo y los jardineros del bunker
Un hombre fuertemente vinculado al kirchnerismo, nos relató el armado frustrado de un “aparato comunicacional” durante la gobernación de Alicia y aprovechando el cargo que ostentaba Alejandro Garzón, emprendimiento donde participaron Olga Reinoso, Nany Orellano, Nahuel Garzón y un tipo tan gil que decía estar a cargo, pero en realidad era el jardinero de Alejandro y Pablito.
Entre diciembre de 2023 y abril de 2024 estuvieron instalando equipos de radio en un búnker de calle Estrada. La idea era armar un aparato mediático de propaganda que permitiera facturar y “si pintaba”, extorsionar a media lengua, como normalmente hacen los incapaces que no se animan a dar la cara y solo pueden hacerlo mediante las redes sociales. Comentaba nuestro infidente, además, que habrían usado recursos y estructura de ATE.
Al lector asiduo le decimos que esta pequeña nota, vendría a ser la precuela de “Las Pastillas del Domingo” anterior, cuando contamos que los Garzón, “lalo” Camino y hasta el propio Pablo González, quien quiere hacer pie en El Calafate con un armado político propio y acordó con Vidal la supervivencia de varios “cumpas”, son ñoquis de Pablo Grasso que amorosamente los mantiene desde el municipio, sin pedirles nada a cambio.
Seis meses y el pescado sin vender
VEPEZ S.A. es una planta pesquera con unidades de producción y distribución en Puerto Deseado, Caleta Olivia y Puerto San Julián. En el mes de agosto del 2025 fue inspeccionada por el Estado Nacional a través del Ministerio de Capital Humano en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, nada menos, teniendo en cuenta que esta empresa es uno de los caballitos de batalla del desarrollo industrial-pesquero del gobierno de Claudio Vidal.
En un total de 240 trabajadores, los auditores encontraron todo tipo de irregularidades, cooperativas truchas dentro de la organización laboral, trabajadores irregulares, maniobras de fraude laboral, violación de los deberes de funcionario público, tercerización irregular e ilegal de tareas, etc y ante la ausencia de denuncias por parte del gremio STIA, quien tomó la posta fue el SITIAL (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Santa Cruz), gremio que denunció a Vepez SA, pero a pesar de los 6 meses que pasaron desde aquella inspección que dejó a flor de piel lo poco sustentable (legalmente) que son las empresas que impulsa el gobierno provincial, todo parece haber caído en el olvido. Sin embargo hay una tenaz persistencia por hacer aparecer a Vepez como un “polo productivo” emergente de la política desarrollista del SER, pero claro, sin ahondar demasiado en los detalles, porque al final, como decía Carlos “el pavo” Sancho, cuando manejaba la obra pública “lo que importa son las obras, los papeles, después vemos…”. Acá para ser análogos con el tema en cuestión, digamos que a medio año de aquella observación, el pescado sigue sin venderse.
La Ministro que no tolera quejas
Recientemente, en una de las presentaciones públicas que hizo el Gobernador Claudio Vidal, el personal de Canal 9, medio oficial de Santa Cruz, asistió como toda la prensa, a cubrir el evento ya que es el encargado de llevar la imagen de los actos públicos a toda la provincia, a través de la extensa red de repetidoras.
Pero por razones políticas de orden interno en la emisora, se ve que no hay buena sintonía (para ser temático) entre las autoridades ministeriales, las del canal, el gremio de televisión y diría que entre el personal del medio provincial. La cosa es que al camarógrafo de Canal 9 lo recluyeron en un costado del escenario principal donde Vidal hacía su alocución y en la imagen que propagó el canal pareciera que el cámara se sostiene allí a los codazos. Lo cierto es que no es normal que una emisora oficial del gobierno sufra semejante destrato. A raíz de ello, ni bien se cortó el tape con las palabras del Gobernador, el conductor del noticiero Julio Seguí dijo lo siguiente al aire:
“…me gustaría hacer una consideración. Somos la televisión pública santacruceña, somos el único medio que de manera gratuita llegamos a todos los hogares de la provincia de Santa Cruz. Nos hubiera gustado poder haber estado en este acto en el día de hoy, como en muchos otros, para poder mostrar este acto, este discurso y estas palabras del señor gobernador con mayor calidad y nitidez en las imágenes, y que se pueda escuchar de la mejor manera”.
Después de esto, Seguí no siguió más al aire. La Ministro Secretaría de la Gobernación Soledad Boggio ordenó que a Seguí lo sacaran del noticiero del Canal 9.
Sin duda la democracia no es el fuerte del gobierno de Claudio Vidal y la alta funcionaria que cortó el hilo por lo más fino, más que Ministro debería cambiarse el título por “Censora”, homóloga de aquel personaje nefasto en la vieja película del año 1995. (Agencia OPI Santa Cruz)
Maravillosas verdades contadas todas juntas ¡por favor! donde estamos…
LO DEL CANAL ME PARECE TIPICO DE UNA DICTADURA K
SON EXACTAMENTE IGUALES
Jajajajaaaaaaaa pobres petrokas los dejaron solos como perro con olor a caca jajaja pero nadie habla ni mu que paso con las Toyotas 2024 y 2025???? a pata andan algunos ni auto se compraron (o lo vendieron) hable de esto gobernador
No me extraña nada la conducta autoritaria de la Ministro…la mayoría de los Funcionarios actúan así ( en todos los gobiernos y mas cuando son K)
La Administración Pública no es un lugar para aquel que es sincero, honesto y se anima a decir las cosas …..ESO SE PAGA CARO. Te corren a otro lugar..como le sucedió al hombre de Canal 9. .
Esta administración PREMIA al que se aprovecha, al vivo y al ventajero. CASTIGA al que cumple con su funcion y encima NO SE HACEN CARGO del daño que generan.
Esta y la otra Ministro ( “la chabona”).. porque habla asi, utiliza muy seguido esos términos al referirse de otra persona “el chabon”, “la chabona”.,”boluda”, “boludo” …… buscan relaciones laborales asimétricas, no se bancan a alguien de igual a igual…..pierden autoridad. No solo el nombramiento de un cargo te da autoridad… la experiencia y la trayectoria también por eso no se bancan la de otros….
Un error tras otro….
Es una forra la Ministro , lo tendría que haber respaldado , y defenderlo y si Vidal no se da cuenta que tiene un canal oficial , ella tendría que haber renunciado , por no valorizar el trabajo y funcion de la gente que tiene a su cargo , por razon demuestra ser una inepta para la funcion que fue nombrada,
que a los santacruceños nos cuesta bastante pagarle el sueldo que cobran , no para que le chupen las medias y mas arriba también a Vidal , le tendría que haberle hecho notar al Gobernador, que los santa cruceños pagamos con nuestros impuesto un Ente audiovisual y radial, con todos los recursos humanos y materiales de primer nivel , para la difusión publica Institucional , de hacer notar y decirle a para toda la provinciala
Le deben tener miedo a Vidal , no son capaces de decirle que deje de lado esa particularidad que tiene Vidal de conducirse sin respetar los protocolos provinciales , que cree que manejar la provincia es como manejar un Gremio, y hablando de gremios el Sats Said , salió a defender al locutor que desafectaron ,donde esta Alvarez el dirigente gremial que no sale a decir nada le debe tener miedo a Vidal …se le mojo la polvora,…son todos forros e idiotas utiles al servicio del gobierno de turno
Gracias Opi, la realidad es una sola, décadas de robo, sin nadie preso, los “hacedores de la política” millonarios, ausencia, egos, robo, robo, robo. Nada mas
La chabona es una pobre trepadora que no resiste ningún análisis. Está en ese lugar porque se arrodilla bien. Punto
Ahora cual de las mujeres que puso Vidal le dió resultado ?
Jaramillo. Es indomable. Le rompieron los huevos y se fue a Caleta. Cómo sabe de todo figura en el TC
Maquiavelli hizo todas las cagadas juntas. Sus funcionarios la vieron perdida de borracha saliendo de su cumpleaños. Usando un vehículo oficial. Tuvo que callarse en su despacho cuando la concejal D’amico fue y la insultó de pie a cabeza. Se fue por la puerta trasera por venta de alimentos. La causa? Duerme. Duerme
Villarruel. Muy digna. Le rompieron las pelotas y se quisieron meter con educación y renunció
Rasguido. Horrible. Su casa llena de armas. Ella no sabía. Cien días sin clases. Ninguna mejora en los salarios. Ella pelotudeando con las calderas. Inútil
Borselli. Inepta. La echaron de un voleo en el orto por veloz
Pereyra. Que hace la doctora? Es como Grasso. Nadie sabe para qué está
Elmiger. Pobrecita. Que hace ahí? Sabe de que se trata? Teniendo un tipo hábil como Giorgion ponen a esta chica?
Cárdenas. Es un holograma gordo. Inepta. Es inexplicable su presencia. Todo hace mal. Es un milagro que no esté denunciada por las asistencias a nombre de uno y pagadas a otros. Sólo echaron a la de Río Turbio. Lo hicieron en toda la provincia. Sus amigos peores que ella. Precios desmedidos en alimentos y ropa de gimnasia. Etc etc
Ross. Está más que pintada. Salud está peor que nunca. Sin respuestas ni propuestas. Vive en un helicóptero de gases.
Boggio. Soberbia. Dañina. Infumable. Cree que el mundo la estaba esperando. Hizo volar en pedazos la armonía del registro. No la quiere nadie. Infumable. Recuerden esto: cuando Vidal la conozca le pega un flor de voleo en el ojete. Traidora total
No quiero dejar pasar a la ministra de salud que sucedió a Varela. No la nombre porque no quiero perjudicar a OPI. Es muy mufa.
Mala leche. Estuvo unos meses y el daño que hizo en salud aún persiste.
Si. Ella. La doctora maldad
Empieza con Const…..
Y sigue la joda.
Quienes tuvimos oportunidad de irnos de vacaciones al norte, descubrímos que somos la provincia más pobre de la argentina, tristísimo