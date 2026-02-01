Las Pastillas del Domingo: petroleros feriantes, papá Pablo y los jardineros del bunker, seis meses y el pescado sin vender y la Ministro censora

- Publicidad -

De petroleros a feriantes

Todos los colegas nacionales que evalúan las informaciones que se producen en Santa Cruz referidas a los niveles de pobreza y desocupación, se preguntan (y nos preguntan) cómo puede ser que una provincia asentada en oro, plata, petróleo, gas, turísmo y ganadería, con escasos 350 mil habitantes, pueda atravesar situaciones de emergencia después de décadas de explotación de riquezas?. Obviamente nuestra respuesta es la más lógica: se han robado todo y entregaron el resto. Pero en ningún caso hacemos una distinción de partidos y/o gobiernos: son todos iguales, inclusive el actual de Claudio Vidal.

Pensemos que el petróleo, un segmento de la producción provincial que siempre ha mantenido a su personal dentro de un status económico-social elevado, a partir del 2023 descendió a los infiernos con la salida de YPF de zona norte y la falta total de previsión por parte del Estado, gremios y de la comunidad empresarial, cómodos y contentos durante tantos años con “la vaca atada”, quienes de pronto se encontraron sin los grandes sueldos y algunos levantaron sus familias y huyeron despavoridos al norte para mitigar una miseria que siempre los tuvo de espectadores con el supermercado y las vacaciones aseguradas.

- Publicidad -

Hoy, muchos de ellos por afinidad política los intendentes de Caleta Olivia y Pico Truncado han hecho ingresar al municipio pero otros desocupados del sector petrolero se han integrado a los puestos feriales de emprendedores organizado por el municipio de Las Heras y venden productos variados creando una nueva parada de venta: los puestos de los petroleros-feriantes.

Obviamente esto no es una deshonra, por el contrario, la reconversión y búsqueda de una salida honorable para ganarse el sustento es realmente admirable porque habla de la resiliencia de aquellos que habiendo perdido cierta posición de privilegio, luchan por superar las contingencias.

El Sindicato de Petroleros Privados le hace un paro a una empresa que hace rato no produce en la provincia

De quien habla mal es del gobierno provincial y el sindicato petrolero, quienes activaron, permitieron y promocionaron la salida de la petrolera estatal, sin medir las consecuencias sociales ni advertir cómo afectaría a las familias petroleras, tremendo impacto desocupacional. Y un agravante: desafiaron a YPF, se hicieron los guapos de boca pero tenían el cuchillo desafilado ¿O fue toda una pantomima, una puesta en escena para la gilada?.

Los desocupados de Las Heras haciendo largas colas para recibir un bolsón de comida, imágenes que recorren el país, es una clara postal del estancamiento y la decadencia, la falta de previsibilidad estatal, la mala distribución de la riqueza y la corrupción instalada que genera un contraste abismal entre un Estado provincial rico, una clase política millonaria y una población escasísima en número de habitante por km2, por debajo de la línea de pobreza. Esta es una incongruencia en todos los sentidos, que explica la existencia de petroleros-feriantes en Las Heras.

Papá Pablo y los jardineros del bunker

Un hombre fuertemente vinculado al kirchnerismo, nos relató el armado frustrado de un “aparato comunicacional” durante la gobernación de Alicia y aprovechando el cargo que ostentaba Alejandro Garzón, emprendimiento donde participaron Olga Reinoso, Nany Orellano, Nahuel Garzón y un tipo tan gil que decía estar a cargo, pero en realidad era el jardinero de Alejandro y Pablito.

Entre diciembre de 2023 y abril de 2024 estuvieron instalando equipos de radio en un búnker de calle Estrada. La idea era armar un aparato mediático de propaganda que permitiera facturar y “si pintaba”, extorsionar a media lengua, como normalmente hacen los incapaces que no se animan a dar la cara y solo pueden hacerlo mediante las redes sociales. Comentaba nuestro infidente, además, que habrían usado recursos y estructura de ATE.

Una imagen que nunca pensé ver y un discurso que no pensé escuchar, teniendo en cuenta la lucha real e inspiradora de Alejandro Garzón con ATE entre 2004 y 2019

Al lector asiduo le decimos que esta pequeña nota, vendría a ser la precuela de “Las Pastillas del Domingo” anterior, cuando contamos que los Garzón, “lalo” Camino y hasta el propio Pablo González, quien quiere hacer pie en El Calafate con un armado político propio y acordó con Vidal la supervivencia de varios “cumpas”, son ñoquis de Pablo Grasso que amorosamente los mantiene desde el municipio, sin pedirles nada a cambio.

Seis meses y el pescado sin vender

VEPEZ S.A. es una planta pesquera con unidades de producción y distribución en Puerto Deseado, Caleta Olivia y Puerto San Julián. En el mes de agosto del 2025 fue inspeccionada por el Estado Nacional a través del Ministerio de Capital Humano en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, nada menos, teniendo en cuenta que esta empresa es uno de los caballitos de batalla del desarrollo industrial-pesquero del gobierno de Claudio Vidal.

En un total de 240 trabajadores, los auditores encontraron todo tipo de irregularidades, cooperativas truchas dentro de la organización laboral, trabajadores irregulares, maniobras de fraude laboral, violación de los deberes de funcionario público, tercerización irregular e ilegal de tareas, etc y ante la ausencia de denuncias por parte del gremio STIA, quien tomó la posta fue el SITIAL (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Santa Cruz), gremio que denunció a Vepez SA, pero a pesar de los 6 meses que pasaron desde aquella inspección que dejó a flor de piel lo poco sustentable (legalmente) que son las empresas que impulsa el gobierno provincial, todo parece haber caído en el olvido. Sin embargo hay una tenaz persistencia por hacer aparecer a Vepez como un “polo productivo” emergente de la política desarrollista del SER, pero claro, sin ahondar demasiado en los detalles, porque al final, como decía Carlos “el pavo” Sancho, cuando manejaba la obra pública “lo que importa son las obras, los papeles, después vemos…”. Acá para ser análogos con el tema en cuestión, digamos que a medio año de aquella observación, el pescado sigue sin venderse.

La Ministro que no tolera quejas

Recientemente, en una de las presentaciones públicas que hizo el Gobernador Claudio Vidal, el personal de Canal 9, medio oficial de Santa Cruz, asistió como toda la prensa, a cubrir el evento ya que es el encargado de llevar la imagen de los actos públicos a toda la provincia, a través de la extensa red de repetidoras.

Soledad Boggio es la nueva ministra Secretaría General de la Gobernación

Pero por razones políticas de orden interno en la emisora, se ve que no hay buena sintonía (para ser temático) entre las autoridades ministeriales, las del canal, el gremio de televisión y diría que entre el personal del medio provincial. La cosa es que al camarógrafo de Canal 9 lo recluyeron en un costado del escenario principal donde Vidal hacía su alocución y en la imagen que propagó el canal pareciera que el cámara se sostiene allí a los codazos. Lo cierto es que no es normal que una emisora oficial del gobierno sufra semejante destrato. A raíz de ello, ni bien se cortó el tape con las palabras del Gobernador, el conductor del noticiero Julio Seguí dijo lo siguiente al aire:

“…me gustaría hacer una consideración. Somos la televisión pública santacruceña, somos el único medio que de manera gratuita llegamos a todos los hogares de la provincia de Santa Cruz. Nos hubiera gustado poder haber estado en este acto en el día de hoy, como en muchos otros, para poder mostrar este acto, este discurso y estas palabras del señor gobernador con mayor calidad y nitidez en las imágenes, y que se pueda escuchar de la mejor manera”.

Después de esto, Seguí no siguió más al aire. La Ministro Secretaría de la Gobernación Soledad Boggio ordenó que a Seguí lo sacaran del noticiero del Canal 9.

Sin duda la democracia no es el fuerte del gobierno de Claudio Vidal y la alta funcionaria que cortó el hilo por lo más fino, más que Ministro debería cambiarse el título por “Censora”, homóloga de aquel personaje nefasto en la vieja película del año 1995. (Agencia OPI Santa Cruz)