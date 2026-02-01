Producción suma beneficios financieros para empresas con asistencia técnica

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), anunció una nueva línea de financiamiento bajo el programa “Abordaje Integral”. La medida, presentada como un alivio financiero, propone créditos de hasta $300.000.000 con una bonificación adicional del 25% sobre la tasa fija durante los primeros 24 meses. Sin embargo, el acceso está estrictamente condicionado a la participación previa en programas estatales.

A diferencia de las líneas de crédito universales, este beneficio no alcanza a todo el universo pyme. Está dirigido exclusivamente a empresas que ya hayan pasado por el tamiz de programas provinciales como Sello de Calidad Certificada, Orgánico Tierra del Fuego o Gestión Empresarial. En la práctica, esto funciona como un sistema cerrado donde la asistencia técnica oficial es la “llave” obligatoria para obtener el oxígeno financiero del CFI.

Si bien la bonificación del 25% sobre la tasa fija representa una ventaja competitiva en el mercado actual, el destino de los fondos es rígido: debe vincularse estrictamente a la mejora de capacidades tecnológicas u organizacionales. En un contexto donde las MiPymes fueguinas luchan contra los costos logísticos y la incertidumbre de la Ley 19.640, este financiamiento actúa más como un paliativo para la tecnificación que como un motor de reactivación del consumo interno.

Proyecciones 2026

Desde la cartera productiva confirmaron que ya preparan las ediciones 2026 de sus programas de asistencia. La estrategia oficial busca atar la capacitación a la inversión, intentando evitar que los diagnósticos técnicos queden en el papel. Para el sector privado, el desafío será cumplir con la burocracia de certificación en un año que se prevé de alta complejidad fiscal para las provincias. (Agencia OPI Tierra del Fuego)