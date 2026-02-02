Pedro Lines asume la conducción técnica del INDEC

- Publicidad -

Pedro Lines asumirá la dirección del INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna, según confirmó el ministro de Economía Luis Caputo este lunes.

El nuevo funcionario cuenta con una trayectoria técnica que se remonta a 1996. Entre sus antecedentes destaca su labor como director técnico del instituto desde 2018 y su desempeño en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas de Qatar entre 2011 y 2015.

Lines es Licenciado en Economía (UBA) y experto en Cuentas Nacionales. Su perfil garantiza la publicación de los indicadores económicos sin alteraciones en el cronograma anual ya establecido por el organismo fiscalizador.

Datos clave de la designación:

El funcionario coordinó el programa estadístico anual de la Argentina y los censos nacionales.

y los censos nacionales. Participó en la elaboración de las matrices de Insumo-Producto de los años 1997 y 2004 .

de los años y . Es integrante del Grupo de Expertos Asesores de las Naciones Unidas sobre Cuentas Nacionales.

La transición asegura que las mediciones de inflación y actividad económica mantengan su rigor técnico y transparencia institucional frente a los mercados internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)