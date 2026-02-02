Se mantienen activos cinco focos en el Parque Nacional Los Alerces

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Con especial atención en la actividad eléctrica en la región, el operativo que combate el fuego en el Parque Nacional Los Alerces informó que se mantienen activos cinco focos y más de 260 personas están trabajando en el área protegida.

La actividad para el fin de semana será continuar implementando “una estrategia operativa basada en el trabajo articulado entre organismos nacionales y provinciales, y con una dinámica de adaptación permanente a las condiciones meteorológicas, para garantizar la seguridad del personal con el apoyo de 6 helicópteros, 4 aviones y 1 observador”.

Los cinco sectores afectados se ubican en las zonas norte y centro del Parque Nacional donde trabajan integrantes de la Administración de Parques Nacionales (APN), la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, y el Gobierno de Chubut.

Se prevé que pueda desarrollarse actividad eléctrica “asociada a las tormentas, junto con probables ráfagas de viento, puede generar importantes dificultades en las tareas de control, y propiciar la aparición de nuevos focos ígneos por la caída de rayos”.

Además, se informó que los servicios turísticos de zona centro del área protegida se encuentran funcionando durante este fin de semana.

Los accesos entre el Complejo Turístico Bahía Rosales y el sector de Villa Futalaufquen/Puerto Limonao, se encuentran habilitados para el público, siendo clave para el desarrollo local. (Agencia OPI Chubut)