La inflación de enero se resiste a caer y se mantiene por encima del 2% mensual

El costo de vida en el inicio de 2026 sigue castigando el bolsillo de los contribuyentes con una inflación que se niega a perforar la barrera del 2% mensual. Pese a que el discurso oficial intenta instalar una desaceleración, los datos de las consultoras privadas confirman que la inercia de precios acumulada desde mediados del año pasado mantiene una presión asfixiante sobre el consumo minorista.

De acuerdo al reporte de Equilibra, el índice de precios avanzó un 2,2% durante el mes pasado. El dato, lejos de ser un éxito, refleja que rubros sensibles como restaurantes y hoteles escalaron hasta un 3,8%, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un alza del 3,1%. El economista Gonzalo Carrera sostiene que este escenario se da incluso con un dólar estable, lo que deja al desnudo la debilidad de la moneda local.

El desglose técnico de la consultora EcoGo pone el foco en la mesa de los argentinos, estimando que la suba en alimentos alcanzó el 2,5%. En este segmento, las verduras lideraron los incrementos, mientras que las carnes mantuvieron un ritmo de ajuste del 3,6% mensual. Para la región del Gran Buenos Aires, el relevamiento de C&T fue aún más crítico, situando la suba de alimentos en un 4,1% y destacando que la carne aumentó un 5%, su menor ritmo desde octubre pero todavía muy por encima del promedio general.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso midió un cierre del 2,6% para enero. Este dato proyecta una Variación Interanual del 32,1%, lo que confirma una aceleración técnica que comenzó a profundizarse en el último trimestre del año anterior. Los analistas de esta entidad atribuyen el fenómeno a la baja demanda de pesos derivada de la incertidumbre electoral, un factor que deprecia la moneda y se traslada, con un rezago inevitable, a los precios de los productos transables.

Este panorama de enero corta una racha alcista que se venía profundizando desde septiembre de 2025, cuando el índice volvió a quebrar el techo del 2%. Sin embargo, la proyección técnica indica que el proceso de traslado de la pérdida de valor del peso aún no ha concluido, lo que obligará a los consumidores a enfrentar un primer trimestre de alta volatilidad en los precios regulados y estacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)