La Libertad Avanza pero no alcanza

(Por: Rubén Lasagno) – Más allá de las objeciones que podamos tener sobre las formas y las actitudes de Javier Milei, algunas señales indican un rumbo hacia alguna parte, aunque personalmente temo que terminemos (como siempre) en un “Salsipuedes” y volvamos a rebotar de pared en pared como en los últimos 40 años de democracia; no obstante y aún cuando la deuda social sea una de las principales cuestiones irresueltas por el gobierno, las expectativas (al menos por este año), persisten. Pero ¿Qué pasa en Santa Cruz con LLA?.

El partido de Javier Milei sin ninguna duda carece de una representación de peso en nuestra provincia, como en la mayoría de las provincias argentinas por cuanto “el éxito” de las elecciones 2023 estuvo asociado a dos cosas sustanciales: el hartazgo de la gente con los kirchneristas peronizados (¿o los peronistas kirchnerizados?) y el único que “podría representar un cambio”, Javier Milei; el resto no existió. Pero acá el propio Milei comete un error por egocéntrico y engreído: si en su lugar hubiera estado cualquier otro disruptivo, le habría ido igual de bien, porque el problema no era el que se propusiera, sino sacarse de encima la gavilla conformada por CFK, Alberto, Sergio y Cia.

Por este motivo cualquiera que hubiera conformado una boleta de LLA en el interior, ganaría un lugar preponderante en el armado político, por la sencilla razón del arrastre de votos. No hay otra razón para entender cómo una persona como Jairo Guzmán puede ser diputado nacional “representando” a Santa Cruz en lo que en realidad no va a ser una representación provincial, sino una mano resorte de Milei en el Congreso, para aprobar todo en favor del gobierno nacional, aún cuando vaya en contra de los intereses provinciales y así lo vamos a hacer notar y analizar en cada oportunidad, para cimentar esta teoría que se basa en la historia experiencial empírica de otros analfabetos políticos quienes ya han pasado por la vida institucional de la provincia y el país haciendo más o menos lo mismo.

Los que están y los que esperan

El sueño de Eduardo Costa y Roxana Reyes, que seguramente madurará de manera inversamente proporcional al desgaste del gobierno del SER en Santa Cruz, es aparecer como “referentes conocidos” e instalarse en la gente como una alternativa de cambio al gobierno de Vidal y los K. ¿Y Jairo dónde queda?.

Guzmán es una molestia necesaria para estos radicales en búsqueda de la beca en LLA. En realidad, Costa nunca pensó (con anterioridad a las elecciones) que Milei iba a ser acompañado por el electorado santacruceño; de haberlo inferido, él se hubiera posicionado con suficiente antelación para proceder al armado político de LLA en esta provincia. Sin embargo, nadie (ni Costa) previno el imprevisto cambio de voto en Santa Cruz. Cuando se dio cuenta ya era tarde, por eso, tres o cuatro días antes el empresario salió a respaldar a Jairo Guzmán, pero su opinión no tuvo ningún peso en el electorado, el voto contra Massa, era una decisión popular que el propio electorado ya había tomado.

Ahora de cara a las elecciones 2027, los pretensiosos candidatos de LLA en Santa Cruz parecen tomarle el pulso social al universo votante, sin que se sepa lo que piensan, lo que planifican y lo que van a proponer.

El diputado Nacional electo de la Libertad Avanza Jairo Guzmán junto a Karina Milei –

De lo poco que se ve, me animo a decir que La Libertad Avanza pero no alcanza para crear conciencia de que puede representar un cambio en Santa Cruz. Independientemente de la falta de propuesta política, hay una agregado fundamental: el único “referente” de Milei en la provincia es Jairo Guzmán y realmente su falta de carisma, su limitada capacidad de comunicación y sus deplorables antecedentes como funcionario público y representante de LLA en la provincia, lo condenan a un fracaso; Eduardo Costa lo sabe y por ese motivo los Radicales no alineados con Vidal, buscan “la tercera vía”; en este marco lo de Piero Bofi, no es casualidad.

Cuando sea el momento arreciarán las traiciones. Jairo lo sabe, por eso su esfuerzo más grande es agradarle a Karina. Pero para la gente de Santa Cruz, eso no le alcanza. Y lo que muestra ante algunos medios reticentes a hacer periodismo en serio, da pena.

Un diputado nacional que habla en espejo como Jairo Guzmán, repitiendo enunciados de leyes y contenidos predeterminados o frases armadas dentro de su propio partido, ante periodistas que nada preguntan previendo que algún día éste personaje puede escalar posiciones y ponerle unas monedas en el bolsillo, hacen abstracción de su controvertido pasado (reciente) de aprietes, corrupción y denuncias y no indagan, avanzan y/o profundizan en conceptos un poco más profundos donde se exponga el criterio personal del candidato, que hasta ahora, no aparece o es inexistente. (Agencia OPI Santa Cruz)