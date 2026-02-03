Terra Ignis busca socios privados contrarreloj para operar las áreas de YPF

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – La transferencia de activos energéticos en la provincia entra en una etapa definitoria y no exenta de urgencias. Terra Ignis, la empresa estatal fueguina, corre contra el reloj para cerrar acuerdos con el sector privado que le permitan operar las tres áreas petroleras cedidas por YPF. Aunque la titularidad es provincial desde diciembre, la gestión operativa requiere socios con espalda financiera y técnica.

Lo cierto es que la compañía estatal no operará los yacimientos por sí misma. Verónica Tito, gerenta institucional, confirmó que se buscan empresas para la ejecución de tareas críticas como mantenimiento de pozos, perforación y extracción. El plazo es fatal: YPF garantiza la operación solo hasta el 31 de marzo, momento en que se completará el traspaso del conocimiento técnico.

Puertas adentro, el mecanismo de selección genera lecturas atentas sobre el manejo de la cosa pública. No se trata de una licitación pública tradicional. Según Tito, al no ser un organismo estatal estricto, Terra Ignis aplica “mecanismos propios” que, aseguran, garantizan transparencia. La recepción de ofertas para operar estos activos maduros cierra el próximo 15 de febrero.

La realidad geológica de las áreas en cuestión no permite euforia desmedida. Desde la propia empresa reconocen que se trata de yacimientos con “baja producción y madurez”. El desafío inmediato no es una explosión de rentabilidad, sino intentar frenar el declino natural y sostener la extracción de gas y petróleo mediante inversiones proyectadas a diez años.

Para el ecosistema económico local, la lupa está puesta en el empleo. Los trabajadores directos de YPF no pasarán a la firma provincial. En cuanto a los contratistas y proveedores, si bien se promete continuidad, la gerencia advirtió que se realiza una revisión de “costos y estructuras”, lo que en la jerga administrativa suele anticipar ajustes en los números.

Se espera que las definiciones sobre los nuevos operadores privados lleguen durante la primera semana de marzo. El objetivo político y técnico es empalmar la salida de la petrolera nacional con el ingreso de los nuevos socios sin que se detenga la producción, un equilibrio delicado que definirá el flujo de caja de la provincia en el corto plazo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)