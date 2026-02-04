Acciones argentinas se hunden hasta un 32 por ciento en Wall Street

- Publicidad -

El idilio financiero de enero parece haber encontrado un muro de realidad técnica. El riesgo país escaló hasta los 506 puntos básicos este martes, en una jornada donde los activos argentinos en Nueva York sufrieron un castigo severo, liderado por el desplome vertical de Bioceres Crop que retrocedió un 32%.

La desconfianza se profundizó luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificara que el país no planea retornar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo. Esta decisión, sumada a la intención de Javier Milei de cancelar pasivos mediante la venta de activos estatales, aceleró la salida de fondos que buscan refugio en plazas menos volátiles.

Números rojos en el tablero de Wall Street:

Bioceres Crop : Caída del 32% , alcanzando un mínimo histórico de u$s 1,14 .

: Caída del , alcanzando un mínimo histórico de . Globant : Retroceso del 12,3% .

: Retroceso del . Vista : Descenso del 6,7% , afectada por la salida del Abu Dhabi Investment Council .

: Descenso del , afectada por la salida del . Edenor: Baja del 4,6% en sus ADRs.

El mercado castiga la falta de financiamiento externo

La ejecución judicial de subsidiarias de Bioceres SA en la Corte de Nueva York añadió presión a un clima ya enrarecido. Mientras tanto, en el sector petrolero, el fondo soberano de Abu Dhabi busca desprenderse de un bloque de más de 10 millones de acciones de Vista, operación coordinada por Goldman Sachs que se estima en u$s 625 millones y que implica un descuento del 6,5% sobre el valor de mercado.

En la plaza local, el índice S&P Merval no pudo sostener la inercia y cerró con una caída del 1,3% en pesos, finalizando en 3.067.662 puntos. Los papeles de Sociedad Comercial del Plata y Aluar lideraron las pérdidas, confirmando que la toma de ganancias tras el rally de enero ha comenzado con fuerza.

El cierre de la jornada dejó en claro que la estrategia oficial de “escasez de bonos” y emisión bajo ley local, como el Bonar 2029N, no es suficiente para contener la incertidumbre cuando los indicadores de solvencia externa se ponen en duda. (Agencia OPI Santa Cruz)