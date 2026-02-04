Conflicto ferroviario y salarios que no llegan a fin de mes

- Publicidad -

La realidad en los andenes se volvió tan pesada como las máquinas que los recorren. El punto es que la paciencia de los trabajadores ferroviarios se agotó frente a una inflación que devora ingresos sin pedir permiso.

Omar Maturano, jefe de La Fraternidad, puso cifras crudas sobre la mesa de negociación. El dirigente sostiene que perdieron el 60 por ciento del poder de compra desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada.

Sucede que el gremio reclama una deuda salarial acumulada que el Gobierno nacional pretende saldar con migajas. El ofrecimiento oficial fue de un 2 por ciento para diciembre y cuotas de poco más del 1 por ciento para el verano.

- Publicidad -

Para el ciudadano que depende del tren para llegar a su puesto de trabajo, el panorama es desolador. El gremio ratificó un paro total para mañana en cinco líneas del AMBA tras el fracaso en la Secretaría de Transporte.

Los ferroviarios aseguran que desde marzo de 2025 les adeudan un 18 por ciento específico. Los números del gremialista son sagrados para sus afiliados y califican la propuesta oficial como una burla frente al costo de vida actual.

Sin embargo, el conflicto todavía guarda una mínima dosis de suspenso. Omar Maturano dejó abierta la posibilidad de suspender la medida si existe un gesto real de la gestión pública para recomponer los bolsillos.

Mientras tanto, en la Casa Rosada analizan los pasos a seguir para evitar el caos de transporte. La herramienta más a mano es la conciliación obligatoria, una carta que el Gobierno nacional no descarta jugar a última hora.

El impacto económico de un día sin trenes es enorme para la economía diaria del trabajador que ya viene golpeado. Si no hay acuerdo, mañana los rieles estarán mudos y miles de personas quedarán a pie por una puja de fondos que parece no tener fin. (Agencia OPI Santa Cruz)