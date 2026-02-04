Gobierno de Chubut convocó a docentes a paritarias

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El ministro de Educación, José Luis Punta confirmó la convocatoria de los gremios docentes de Chubut para iniciar la discusión en paritarias desde este jueves 5 de enero.

El funcionario apuntó que habrá varios encuentros donde se convocó a los gremios docentes, cuyo sector se reincorporará a las tareas habituales el próximo 18 de febrero.

A menos de un mes del inicio del ciclo lectivo, Punta sostuvo que se debatirá con los gremios para avanzar en temas laborales y salariales.

El funcionario participará esta semana además del Consejo Federal de Educación donde se discutirá el proyecto de ley de Educación Libertaria.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (SITRAED) informó que asistirá al encuentro tras haberse interrumpido las negociaciones en setiembre de 2025.

El secretario general de SITRAED, Guillermo Spina, señaló que la convocatoria se produce “en virtud de los reiterados pedidos que desde el sindicato veníamos realizando para que se reabra una paritaria”. (Agencia OPI Chubut)