Frente Sindical presentó pedido de información pública por ingresos públicos

El Frente Sindical que integran diversos gremios de la administración pública provincial y nacional pidieron al Poder Ejecutivo información pública sobre la situación económica, financiera y de cobertura de la obra social.
Lo hizo a través de cuatro pedidos formales de acceso a la información pública dirigidas al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, al Directorio de la CSS y a la Subsecretaría de Ética Pública.
Los pedidos de informes llevan la firma de Miguel del Pla, por ADOSAC; Gustavo Subiabre, por ATE Santa Cruz; Franco Mascheroni, por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales; Griselda Fabregat, por la Asociación Bancaria Santa Cruz; Sebastián González, por el SOEM Río Gallegos; y Víctor Hugo Valentín, por el SPMPS, entre otros.
Requieren saber cómo se calcula y qué se cobra junto “a la producción declarada por proyecto (minería e hidrocarburos), precios de referencia utilizados para liquidar regalías, regalías liquidadas vs. efectivamente percibidas, beneficios fiscales, exenciones y deducciones aplicadas, comparativos interanuales e impacto fiscal del aumento del precio internacional del oro”.
En materia pesquera reclaman que la información contenga “tasas, cánones, permisos y derechos de explotación”.
Además, solicitan de “manera documentada la pauta salarial utilizada como supuesto para la elaboración del presupuesto, la proyección de la masa salarial mensual y anual, discriminada por jurisdicción, escalafón y régimen y el impacto presupuestario de los acuerdos paritarios vigentes”.
Además, requirieron “la distribución analítica del presupuesto, las modificaciones realizadas desde el inicio del ejercicio, la programación financiera y el detalle de la ejecución presupuestaria mensual, con el objetivo de evaluar cómo se asignan y ejecutan los fondos públicos”.
También piden información sobre el estado de la Tesorería General de la Provincia, saldos de caja, cuentas oficiales y eventuales colocaciones financieras transitorias, como plazos fijos.
Otros datos corresponden a los ingresos al Fondo UNIRSE, el plan de obras públicas y mantenimiento edilicio 2026, con foco en escuelas, hospitales y dependencias judiciales, así como el estado de ejecución de esos trabajos.
A la Caja de Servicios Sociales le piden “total de afiliados, entre activos, pasivos y grupos familiares; el gasto en prestaciones de salud por tipo y prestador durante 2024, 2025 y lo ejecutado en 2026; los aportes personales y patronales efectivamente transferidos, y las diferencias detectadas; el resultado financiero mensual y anual; las transferencias del Tesoro Provincial para cubrir déficits y también el detalle de la deuda de los municipios con la obra social”. (Agencia OPI Santa Cruz)
Que pretende ahora el mamaguasca de Del Pla???? Quién puede creer en un parásito como este? No le creo nada. Nada de nada. Es un verdadero chanta
Por el y los demás zánganos sindicales estamos así.
La jugada se cae de madura
El gobierno ya acordó con los sindicatos el monto a aumentar.
Por supuesto, es mejor que el aumento pretendido y merecido por todos
El ministro anuncia aumento cero
Todo los trabajadores putean
Los gremios “se calientan” y hacen huelga
El gobierno “escucha a los gremio y al pueblo. Vuelve sobre sus pasos y acuérdate un aumento miserable, pero como no es cero, nuestro UN GRAN TRIUNFO DEL SINDICALISMO. (Otorgan el miserable aumento acordado Previamente)
Jugada preparada.
Es así. Por verga, Verbes renuncia y de premio lo ponen de Ministro de Desarrollo y la gorda va a de dorapa