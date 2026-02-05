Frente Sindical presentó pedido de información pública por ingresos públicos

- Publicidad -

El Frente Sindical que integran diversos gremios de la administración pública provincial y nacional pidieron al Poder Ejecutivo información pública sobre la situación económica, financiera y de cobertura de la obra social.

Lo hizo a través de cuatro pedidos formales de acceso a la información pública dirigidas al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, al Directorio de la CSS y a la Subsecretaría de Ética Pública.

Los pedidos de informes llevan la firma de Miguel del Pla, por ADOSAC; Gustavo Subiabre, por ATE Santa Cruz; Franco Mascheroni, por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales; Griselda Fabregat, por la Asociación Bancaria Santa Cruz; Sebastián González, por el SOEM Río Gallegos; y Víctor Hugo Valentín, por el SPMPS, entre otros.

Requieren saber cómo se calcula y qué se cobra junto “a la producción declarada por proyecto (minería e hidrocarburos), precios de referencia utilizados para liquidar regalías, regalías liquidadas vs. efectivamente percibidas, beneficios fiscales, exenciones y deducciones aplicadas, comparativos interanuales e impacto fiscal del aumento del precio internacional del oro”.

En materia pesquera reclaman que la información contenga “tasas, cánones, permisos y derechos de explotación”.

Además, solicitan de “manera documentada la pauta salarial utilizada como supuesto para la elaboración del presupuesto, la proyección de la masa salarial mensual y anual, discriminada por jurisdicción, escalafón y régimen y el impacto presupuestario de los acuerdos paritarios vigentes”.

Además, requirieron “la distribución analítica del presupuesto, las modificaciones realizadas desde el inicio del ejercicio, la programación financiera y el detalle de la ejecución presupuestaria mensual, con el objetivo de evaluar cómo se asignan y ejecutan los fondos públicos”.

También piden información sobre el estado de la Tesorería General de la Provincia, saldos de caja, cuentas oficiales y eventuales colocaciones financieras transitorias, como plazos fijos.

Otros datos corresponden a los ingresos al Fondo UNIRSE, el plan de obras públicas y mantenimiento edilicio 2026, con foco en escuelas, hospitales y dependencias judiciales, así como el estado de ejecución de esos trabajos.

A la Caja de Servicios Sociales le piden “total de afiliados, entre activos, pasivos y grupos familiares; el gasto en prestaciones de salud por tipo y prestador durante 2024, 2025 y lo ejecutado en 2026; los aportes personales y patronales efectivamente transferidos, y las diferencias detectadas; el resultado financiero mensual y anual; las transferencias del Tesoro Provincial para cubrir déficits y también el detalle de la deuda de los municipios con la obra social”. (Agencia OPI Santa Cruz)