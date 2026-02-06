Anestesiólogos mantienen el paro contra la OSEF por deudas que datan de julio

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – El sistema de salud fueguino entró en una parálisis peligrosa que ya cumple cinco días. Los anestesiólogos de toda la provincia mantienen suspendidas las cirugías programadas para los afiliados de la OSEF, afectando tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas por una deuda que arrastra meses de mora.

La Obra Social del Estado Fueguino ha dejado de cumplir con sus obligaciones básicas, llevando a los profesionales al límite. Según denunció la Asociación Fueguina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (AFAAR), existen especialistas que no perciben sus honorarios desde el mes de julio.

Lo cierto es que, mientras el discurso oficial intenta minimizar la crisis, los pacientes son los rehenes de una caja estatal sin fondos. El Dr. Mariano Nadal, presidente de la AFAAR, confirmó que solo se garantizan urgencias, emergencias y casos críticos como cirugías oncológicas o cardiovasculares que no admiten postergación.

- Publicidad -

Puertas adentro de los centros de salud, la preocupación crece porque la medida de fuerza es total. La asociación, integrada por unos 30 miembros, advirtió que la situación es insostenible, especialmente para cubrir los costos de los profesionales que llegan desde otras provincias para reforzar el sistema local.

La desidia administrativa de la OSEF está logrando que, tras años de avance médico, el paciente vuelva a depender de un turno incierto.

La falta de fondos es la respuesta recurrente en los despachos oficiales. El sector profesional advirtió que, aunque mantienen el diálogo, la medida no se levantará hasta que se liberen los pagos retenidos. El panorama es sombrío: la prioridad del gasto parece estar en otro lado mientras la salud fueguina espera. (Agencia OPI Tierra del Fuego)