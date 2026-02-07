Acuerdan un bono para petroleros de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut acordó un incremento no remunerativo para los haberes de febrero con la incorporación de una suma fija de 380 mil pesos que se incorporarán en las discusiones paritarias de abril próximo.

A su vez, el acuerdo con las cámaras empresarias se suscribió un acuerdo por un bono de 500 mil pesos a pagar en partes iguales en abril y julio de 2026.

El secretario general Jorge “Loma” Ávila argumentó que el acuerdo “es el resultado directo de la firmeza y la dignidad que caracteriza a la familia petrolera de la región. Tal como se ha expresado en recientes asambleas y plenarios, la capacidad de nuestro gremio para defender los intereses de sus afiliados es lo que asegura que el esfuerzo diario se vea reflejado en condiciones laborales justas y salarios competitivos”.

El dirigente sostuvo que “la dignidad de nuestros compañeros no es negociable. Este incremento salarial es un paso fundamental que valida la fuerza de nuestra unidad y el compromiso irrenunciable que demostramos día a día en cada yacimiento”. (Agencia OPI Chubut)