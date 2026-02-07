El Gobierno asegura que la pobreza bajó al 26,9 por ciento en el tercer trimestre

- Publicidad -

Una reducción de 11,4 puntos porcentuales en la medición interanual de la pobreza es la cifra central que el Ministerio de Capital Humano puso sobre la mesa para defender su gestión económica. Según la cartera dirigida por Sandra Pettovello, la incidencia de la pobreza se ubicó en un 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, basándose en un procesamiento propio de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Sin embargo, esta cifra no deja de ser una proyección oficialista en un contexto donde el INDEC todavía mantiene el silencio estadístico. Mientras el organismo oficial de estadística marca un 31,6% para el primer semestre de 2025, el Gobierno decidió adelantarse a la publicación de marzo de 2026 con un optimismo técnico que atribuye la mejora a la baja de la inflación y a las transferencias directas.

Proyecciones oficiales frente al calendario del INDEC

El informe del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sostiene que el pico del 54,8% registrado a inicios de 2024 quedó atrás. En la misma línea de “estabilización”, el oficialismo afirma que la indigencia descendió al 6,0%, lo que implicaría que un 3,2% de la población salió de la pobreza extrema en comparación con el 9,2% registrado en el mismo periodo del año anterior.

- Publicidad -

Pese a los comunicados que celebran la “firme tendencia a la baja”, el rigor financiero obliga a recordar que estas estimaciones se dan en un marco de “limpieza” de intermediarios en los planes sociales. El discurso oficial enfatiza que el equilibrio macroeconómico es la herramienta principal, aunque la realidad en las góndolas y el poder adquisitivo real de los sectores más vulnerables siguen siendo el examen diario que la estadística proyectada no siempre alcanza a reflejar con exactitud.

El dato final que validará o corregirá esta “sensación térmica” de Capital Humano llegará recién en el cierre del primer trimestre del próximo año, cuando el INDEC consolide los datos de todo el segundo semestre de 2025. Por ahora, el Ministerio se apura a capitalizar políticamente una planilla de Excel que todavía no tiene el sello definitivo del organismo de control estadístico. (Agencia OPI Santa Cruz)