Incendios en Chubut afectan 180 hectáreas en Cholila y siguen activos

(OPI Chubut) – La Secretaría de Bosques, coordina un operativo que involucra a más de 500 personas para intentar frenar el avance de múltiples focos ígneos en la zona cordillerana. La situación sumó complejidad este jueves con la detección de dos nuevos incendios: uno en el barrio Los Coirones de Esquel, actualmente bajo estado de contenido, y otro en la desembocadura de El Tigre, en Lago Cholila, que permanece activo y ya consumió 180 hectáreas. Según el informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el siniestro en Cholila habría sido originado por un cortocircuito y mostró una rápida propagación debido a las condiciones de viento en la región.

En la zona de Villa Lago Rivadavia, el incendio denominado Puerto Café, iniciado el 9 de diciembre en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces, mantiene movilizado a personal de diversas provincias. Los brigadistas de Santa Fe concentran sus tareas en el sector de Sánchez Core, una zona crítica por la falta de agua y el difícil acceso, donde advierten sobre la existencia de numerosos puntos calientes que podrían derivar en reactivaciones de magnitud. En paralelo, combatientes de Neuquén y Santa Cruz lograron contener el sector de la Matuka, mientras que personal de Entre Ríos y Córdoba refuerza líneas en otros puntos estratégicos con apoyo de medios aéreos y autobombas.

La emergencia ígnea en Puerto Patriada presenta un escenario de vigilancia extrema debido a las reactivaciones registradas en El Coihue y La Burrada. El personal de combate trabaja con herramientas manuales en la construcción de líneas cortafuegos en El Retamal, una zona de alta complejidad logística por la topografía del terreno. El despliegue material informado por la provincia incluye aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y maquinaria pesada como motoniveladoras y topadoras, recursos que resultan insuficientes ante la dispersión de los focos y la persistencia de condiciones climáticas que favorecen la combustión.

El frente en Esquel demandó la intervención urgente de aviones hidrantes y helicópteros para detener el avance del fuego sobre el flanco derecho y la cabeza del incendio en el barrio Los Coirones. Aunque el sector se reportó como contenido, el foco de Lago Cholila representa la mayor preocupación inmediata por su proximidad a zonas residenciales, lo que obligó a los brigadistas de la Base Cholila a priorizar la protección de viviendas. La estructura de respuesta depende actualmente de la colaboración de brigadistas de otras jurisdicciones nacionales, evidenciando la magnitud de un desastre ambiental que sigue sumando hectáreas afectadas en la Cordillera. (Agencia OPI Chubut)