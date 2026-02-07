Ruta nacional 3 (entre Río Gallegos y la frontera) el abandono y la desidia oficial. En chile, rutas en obras y preocupación por el turismo

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – He transitado en los últimos días el tramo de la ruta nacional N° 3 entre Río Gallegos y el PIA (Paso Integración Austral en la frontera con Chile), distancia de unos 60 escasos kilómetros, que marca lo que somos, cómo asumimos nuestras responsabilidades los argentinos, cuál es la diferencia cultural que tenemos con los trasandinos y fundamentalmente, cuál es la enorme diferencia moral, actitudinal, cultural y de honestidad política que tienen los funcionarios de uno y otro lado de la cordillera.

Desde Chimen Aike hasta el PIA

El tramo de la ruta 3 está deliberadamente destruida. Desde nación no ponen un solo peso desde hace muchos años y lo que antes era una cinta asfáltica rota, descalzada, poceada, sin marcas y donde lo único prolijo eran los carteles que advertían “Cuidado, zona de baches” en vez de arreglarlos, hoy ese desastre está multiplicado por diez.

Es un tramo de ruta virtualmente de ripio. El asfalto ha desaparecido de la superficie, solo por tramos está presente con todo lo peligroso que implica para el tránsito la rotura del asfalto exponiendo a los conductores a destrozar el tren delantero de su vehículo, a maniobras temerarias, choques de frente o vuelcos. He visto maniobras demenciales por parte de conductores de camiones, tratando de evitar pozos, cortes y ondulaciones del camino. El tramo está únicamente utilizable por camionetas y vehículos de porte, que tengan más resistencia estructural a golpes, como por ejemplo, en lugares donde se transita por ripio y comienza el asfalto, el desnivel que han dejado es de aproximadamente 10 o 12 centímetros, sin realizar un alisado como para que las ruedas no impacten violentamente contra el borde de la carretera que el conductor retoma después del camino de tierra y piedras que ha quedado por desaparición del asfalto.

Cuando cruzamos la frontera, del lado chileno nos encontramos transitando por la tierra en dos tramos de entre 5 y 8 kms cada uno, pero claro, la diferencia es que del otro lado la ruta está siendo levantada por tramos y reconstruida por el equivalente de Vialidad en Chile y solo porque el pavimiento (no asfaltado como del lado argentino) estaba agrietado y ondulado. Los chilenos han tomado la decisión de arreglar la ruta, cosa que en el caso de la ruta 3, no sucede.

De esto deben hablar pero nadie pregunta

Uno de los fundamentos del periodismo es informar a la opinión pública sobre todo aquello que permanece oculto, oscuro, reservado y fuera de la vista de la gente. Decir y preguntar lo obvio, es solo un maquillaje a una información que no se da completa y por lo tanto el servicio periodístico, no se cumple.

Esto pasa con los representantes políticos nacionales que están en Santa Cruz o dicen representar los intereses de los santacruceños.

Uno de los últimos de esos responsables de la política nacional, por estar alineado políticamente con el gobierno de Javier Milei, es Jairo Guzmán, hoy diputado nacional por LLA, quien en vez de hablar de lo obvio y repetir como un lorito las consignas que le dictan desde la oficina de Karina, tendría que explicarle a la opinión pública de la provincia, por qué este tramo de ruta (y ni hablar del tramo de la ruta 3 Gallegos-Comodoro) se encuentra al menos desde hace dos años, en las actuales y desastrosas condiciones de abandono.

El periodismo, que aborda temas que al diputado no lo incomodan, porque son solo opiniones, deberían preguntarle sobre estos temas, los motivos de por qué Vialidad Nacional se dedica a tirar el monumento de Bayer, en vez de arreglar las rutas y qué acciones legislativas tiene prevista para llevar al Congreso los reclamos por el estado de la ruta nacional en este importante tramo que es la única vía de comunicación comercial, turística y de tránsito obligado desde y hacia Chile y Tierra del Fuego que conecta esta parte de la Patagonia Austral.

Historia de la desidia

El tramo Río Gallegos – Monte Aymond ha sufrido un ciclo de licitaciones que quedaron desiertas (2022) o con ofertas muy superiores al presupuesto (2023), lo que ha derivado en que el mantenimiento efectivo en los últimos 24 meses haya recaído mayoritariamente en obras por administración (equipos propios de Vialidad) y bacheos de emergencia, en lugar de una repavimentación integral ejecutada por privados o con recursos del propio Estado nacional.

El tramo de ruta que nos ocupa está comprendido aproximadamente entre el Km 2.610 y el Km 2.673. Si miramos los últimos 10 años vemos que la situación lejos de mejorar, a pesar del tiempo transcurrido, ha empeorado.

En los años 2025/2026, ante la falta de avances rápidos en las grandes licitaciones previas que han operado, las intervenciones más recientes han sido ejecutadas directamente por personal y equipos propios de Vialidad Nacional (Distrito 23) o mediante convenios de mantenimiento con la provincia. Obviamente, no podemos decir que haya sido exitoso el convenio, tal como se puede comprobar en el camino.

En octubre 2025 se reportaron trabajos de mejoramiento (obras de bacheo y perfilado) con equipos propios del Distrito 23 de Vialidad Nacional en el tramo hacia el Paso Integración Austral. Las tareas incluyeron bacheo y mantenimiento de calzada para mejorar la transitabilidad de cara a la temporada estival. La situación relevada recientemente da cuenta de que los objetivos, no se han logrado.

Durante las temporadas de invierno (incluida la de 2025), el mantenimiento de este tramo suele estar bajo la órbita de convenios entre Vialidad Nacional y la AGVP (Agencia General de Vialidad Provincial), aunque han existido tensiones por deudas de Nación hacia la Provincia por estos trabajos, lo cual resume de alguna manera las razones por las cuales el tramo Río Gallegos-PIA está destruido y es una verdadera ruleta rusa para los automovilistas y transportistas y ni hablar si se transita por allí en horas de la noche.

La corrupción, siempre presente

De acuerdo a la Licitación de Marzo de 2017 (Licitaciones Públicas Nacionales N° 01/2017 y N° 02/2017) para el arreglo del tramo Río Gallegos – Monte Aymond, la información oficial y los registros posteriores confirman que ese proceso no prosperó hacia una obra terminada y el trabajo terminó siendo absorbido parcialmente por el propio Estado años después.

A pesar de que el llamado a licitación se realizó en marzo de 2017 con apertura de sobres el 19 de abril de ese año, no existen registros de adjudicación firme ni de inicio de obra por parte de una contratista privada para ese contrato específico de “bacheo y carpeta asfáltica”.

La confirmación más contundente de que esa licitación quedó trunca es que, en años posteriores (2021 y 2023), Vialidad Nacional volvió a licitar exactamente el mismo tramo (Km 2.610 a 2.673) con el mismo objeto (“Conservación Mejorativa”), procesos que también terminaron declarados “fracasados” o “desiertos”.

La licitación principal en los últimos 10 años data del 2023 y fue armada para la recuperación integral del tramo, surgida tras el fracaso de intentos anteriores en 2022. El pequeño historial es el siguiente, tal como pudimos certificar en los B.O y licitaciones de Vialidad Nacional.

Antecedentes Históricos (2016 – 2017)

Al inicio del periodo de 10 años hubo un intento de reparación tras el cambio de administración nacional en 2015.

Licitación de Marzo 2017: Vialidad Nacional licitó el arreglo del tramo Río Gallegos – Monte Aymond dividido en dos contratos por un total (en ese momento) de 150 millones de pesos.

Las obras comprendían bacheo y carpeta asfáltica con plazos de 18 y 24 meses. La apertura de sobres se programó para el 19 de abril de 2017.

Licitaciones Fallidas (“desiertas”) de 2022

Antes de la licitación de 2023, Vialidad Nacional intentó contratar estas obras mediante dos procesos que no prosperaron, lo que explica el deterioro acumulado en ese periodo.

Licitación Pública Nacional N° 16/2022 (Proceso 46-0030-LPU22)

Objeto: Conservación Mejorativa (Bacheo, Fresado y Carpeta Asfáltica) en Ruta Nacional 3, Santa Cruz.Resultado: declarada desierta (sin ofertas válidas o convenientes) tras la apertura prevista para mayo de 2022.

Licitación Pública Nacional N° 14/2022 (Proceso 46-0029-LPU22)

Objeto: Similar al anterior, para otro sector o complemento de la RN 3.

Resultado: declarada Desierta en mayo de 2022.

Licitación Pública Nacional Nº 46/VN/2023 (Proceso 46-0077-LPU23)

Objeto: “Conservación Mejorativa: Reacondicionamiento de calzada y ejecución de carpeta con mezcla asfáltica en caliente“.

Tramo específico: Río Gallegos – Monte Aymond (Sección Km 2.610,00 – Km 2.673,05).

Presupuesto Oficial: $1.632.026.000,00 (Valores a julio 2022).

Apertura de Ofertas: se realizó el 12 de junio de 2023.

Oferente: Se presentó la firma Choel Choel S.R.L. con una oferta de $ 4.562 millones, superando el presupuesto oficial, lo que obligó a procesos de evaluación adicionales.

Concluyendo: la responsabilidad única y total es del Estado nacional y solidariamente del Estado provincial, sin embargo ni de uno ni de otro hay respuestas. La provincia hace de esto un tema jurisdiccional y el gobierno nacional alude que no hay plata para la obra pública

Ni uno ni otro cumple con la función pública obligatoria que tienen y para lo que fueron elegidos. Ambos, dejan a la gente en la desprotección absoluta y los que dicen representar a la sociedad en el Congreso, el caso de los diputados y senadores anteriores y actuales, tienen cosas más importantes que reclamar por la salud pública, de la cual es parte el cuidado de los ciudadanos que transitan por las rutas destruidas, porque todos los gobiernos incumplen las obligaciones que tienen con la seguridad de las personas. (Agencia OPI Santa Cruz)