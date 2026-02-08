Encontraron un murciélago con rabia en Esquel y piden vacunar a mascotas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Coordinación de Fauna Urbana de la Municipalidad de Esquel advirtió a los habitantes del loteo Agustín, en la zona de chacras, sobre el hallazgo de un murciélago con rabia y activó el protocolo sanitario para el cuidado de los animales domésticos.

Desde el organismo solicitaron a los vecinos de la zona que vacunen a perros y gatos para evitar una posible propagación de la rabia en las mascotas.

La advertencia es porque los animales domésticos “actúan como un puente crítico en la transmisión de este virus mortal hacia los seres humanos”.

- Publicidad -

La coordinadora del área, Patricia Giacobone informó que “recibimos varios murciélagos y en uno de los análisis se detectó positivo de rabia y se activó el protocolo para vacunar a las mascotas en la zona donde se encontraba el animal”.

La vacunación antirrábica “es un servicio gratuito provisto por el Estado, con el fin de garantizar una cobertura masiva y accesible”.

“El que puede llegar a jugar más con un murciélago muerto o que está muriendo es el gato. Así que es muy importante que vacunen a los gatos y a los perros; la vacunación es por igual“, destacó la funcionaria.

Se estima que el incremento de la presencia de murciélagos podría darse por los incendios forestales en su hábitat natural y se desplazaron hacia las zonas urbanas.

Desde Fauna señalaron que la rabia “es una enfermedad viral aguda y casi siempre mortal que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluidos los humanos. Se transmite principalmente a través de la saliva de un animal infectado, ya sea por mordedura, arañazo o contacto de la saliva con mucosas o heridas abiertas”. (Agencia OPI Chubut)