Cuba se queda sin combustible para la aviación comercial desde este lunes

El gobierno de Cuba notificó oficialmente a las aerolíneas internacionales que operan en su territorio sobre el agotamiento total de sus reservas de combustible para la aviación comercial a partir de este lunes. La medida, confirmada por fuentes de la industria y agencias internacionales, profundiza la crisis de conectividad de la isla en un contexto de extrema fragilidad económica. La administración cubana atribuye este desabastecimiento crítico al asedio petrolero que sostiene Estados Unidos, señalando directamente a las presiones externas como la causa principal de la parálisis energética que afecta ahora al transporte aéreo global.

Esta interrupción inmediata de los suministros obliga a las compañías aéreas a reconfigurar sus esquemas operativos para evitar que sus flotas queden varadas en aeropuertos cubanos sin posibilidad de retorno. Las empresas afectadas provienen principalmente de Estados Unidos, España, Panamá y México, países que mantienen el mayor flujo de pasajeros con la isla. Ante la imposibilidad de reabastecerse en suelo cubano, la logística internacional se ve forzada a implementar cambios de último momento que impactan directamente en los costos y tiempos de vuelo de las rutas comerciales regulares.

Si bien las aerolíneas involucradas aún no han formalizado sus planes de contingencia definitivos ante la opinión pública, fuentes del sector anticipan que la respuesta inmediata será el recurso de las escalas técnicas en terceros países. Esta maniobra permitirá a los aviones aterrizar en Cuba con el combustible mínimo necesario para luego despegar hacia destinos cercanos donde puedan cargar los depósitos requeridos para completar sus rutas originales. Esta operatividad de emergencia refleja la gravedad de una crisis que ya no solo afecta el consumo interno de la población cubana, sino que interfiere directamente con el comercio y el transporte transnacional.

La advertencia oficial del Ejecutivo cubano expone la vulnerabilidad de la infraestructura energética nacional frente a la falta de divisas y suministros externos confiables. Al quedar sin combustible para la aviación comercial, el país se enfrenta a un aislamiento logístico que complica aún más su delicada situación económica actual. La medida representa un punto de inflexión en la gestión de la crisis por parte del gobierno, que optó por emitir una advertencia directa a las operadoras internacionales ante la incapacidad técnica de garantizar la continuidad de un servicio estratégico para el ingreso de divisas y la movilidad internacional. (Agencia OPI Santa Cruz)