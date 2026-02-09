El dólar blue perforó los 1430 pesos y el Riesgo País retrocede a los 502 puntos

- Publicidad -

El Banco Central capturó 176 millones de dólares en una sola jornada, aprovechando la mayor caída diaria de la divisa en lo que va del año. Mientras el discurso oficial celebra la “estabilidad”, los números del mercado mayorista reflejan un desplome de 16 pesos, cerrando la posición de venta en 1416,00 pesos.

Este retroceso del 1,1% no es un dato menor: iguala los registros de mediados de noviembre de 2025 y deja al billete en niveles de hace dos meses.

Anatomía de la brecha y el volumen operado

La autoridad monetaria no dejó pasar la oportunidad técnica. Con un volumen total en el segmento de contado de 430,9 millones de dólares, el BCRA logró absorber más del 40% de la oferta disponible.

Brecha cambiaria : Se estiró al 11,5% respecto al techo de la banda.

: Se estiró al respecto al techo de la banda. Dólar Blue : Retrocedió hasta los 1430 pesos .

: Retrocedió hasta los . Contado con Liquidación: Perforó la barrera psicológica y promedió los 1488 pesos.

La City porteña se rindió ante la estrategia de “rienda corta” impuesta por la política monetaria. El Riesgo País acompañó la tendencia bajista cediendo 10 unidades para ubicarse en los 502 puntos básicos, mientras las acciones argentinas en Nueva York treparon hasta un 6%.

El mercado de futuros ya anticipa un escenario de mayor liquidación. Los contratos operaron con caídas de hasta el 1,4%, con la mirada puesta en el ingreso de divisas que debería comenzar con la cosecha gruesa entre marzo y abril. (Agencia OPI Santa Cruz)