El Poder Judicial restringe gastos y congela concursos y designaciones 

(Ushuaia – OPI TdF) El Poder Judicial de Tierra del Fuego informó que aplicará un estricto plan de ajuste interno luego de sufrir una reducción cercana al 14% en los recursos previstos para el ejercicio 2026, dada las restricciones presupuestarias dispuestas por el Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Gustavo Melella.

La medida se plasmó en una acordada del Superior Tribunal de Justicia donde indican la merma de recursos que afectará “la capacidad operativa, administrativa y de gestión del Poder Judicial, lo que obligó a adoptar acciones extraordinarias y transitorias de contención del gasto”.

La decisión pesa sobre la restricción de la “compra de bienes e insumos únicamente a aquellos considerados indispensables para garantizar la continuidad del servicio de justicia”.

Se limitó el uso de la caja chica y se suspendió la adquisición de equipamiento informático, salvo casos excepcionales autorizados expresamente.

Otras medidas serán la “la suspensión total del reconocimiento de viáticos en todos los niveles, el freno a nuevas designaciones de personal, la paralización del inicio de concursos, promociones y ascensos, y la revisión caso por caso de subrogancias e interinatos vigentes”.

La ejecución de obras públicas quedó supeditada a la disponibilidad de fondos, manteniéndose únicamente la obra del muro de contención del edificio del Superior Tribunal de Justicia por razones de seguridad estructural.

También se suspendió la celebración de nuevas locaciones de inmuebles y se ordenó optimizar el uso de los espacios físicos existentes.

El ajuste pesará sobre el “uso del parque automotor oficial, al consumo de energía, telefonía, impresiones y materiales de librería, instando a todas las dependencias judiciales a extremar las medidas de austeridad”.

El plan de ajuste “no incluye los salarios de jueces ni funcionarios, que permanecen sin modificaciones”.

El impacto del ajuste será evaluado periódicamente, con informes trimestrales y revisiones cada 90 días, en función de la evolución presupuestaria. (Agencia OPI Tierra del Fuego)