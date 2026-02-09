YPF y Terra Ignis inician el cierre definitivo de pozos petroleros agotados en Tierra del Fuego

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – La Secretaría de Hidrocarburos puso en marcha un plan de sellado definitivo para pozos que alcanzaron el final de su ciclo operativo. Bajo el ala del acuerdo entre YPF y la empresa provincial Terra Ignis, el gobierno busca presentar este retiro como una etapa “necesaria” de la industria.

Lo cierto es que el proceso, presentado como un saneamiento técnico, consiste en el abandono de infraestructura que dejó de ser rentable. La Directora de Fiscalización de las Operaciones Hidrocarburíferas, Ana Laura López, confirmó que las tareas incluyen cementaciones y verificaciones para lograr el cierre en superficie.

Puertas adentro, la maniobra revela el agotamiento de yacimientos que ya no sostienen el flujo de caja. El discurso oficial insiste en que el abandono permite concentrar recursos en áreas con potencial, aunque el vecino de Tierra del Fuego sabe que la falta de nuevas inversiones de peso sigue siendo la gran deuda pendiente.

- Publicidad -

La trama real indica que YPF mantiene la responsabilidad operativa mientras la Provincia actúa como fiscalizador de un pasivo ambiental que no puede quedar a la deriva. Según los datos oficiales, el sellado se ejecuta mediante punzado y niveles de aislamiento para evitar filtraciones futuras en el suelo fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)