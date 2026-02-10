El incendio en el Parque Nacional Los Alerces afectó a 16 mil hectáreas

- Publicidad -

(OPI Chubut) – En un informe oficial de Parques Nacionales se indicó que el incendio forestal ya afectó a unas 16 mil hectáreas del Parque Nacional Los Alerces y los focos aún continúan activos, donde un amplio operativo de brigadistas se mantiene desplegado en Chubut.

Según el último reporte, este lunes se realizó un recambio de los brigadistas que trabajan en la línea de fuego mediante el traslado aéreo en la zona hacia distintas provincias del país.

Unos 70 brigadistas regresaron a sus lugares de origen y fueron reemplazados por otros 70, con “el objetivo de sostener el esfuerzo físico y operativo en los distintos frentes del incendio”.

Además, se informó que durante el domingo ingresó un frente frío que provocó “un marcado incremento de la intensidad del viento en la región. Estas condiciones, sumadas al relieve del área, generaron efectos locales en la circulación del aire, con reducción de la visibilidad por humo y neblina en distintos sectores del Parque”.

Las tareas se concentraron en las zonas de “Lago Hito, Laguna Froilán y un foco secundario en la naciente del arroyo Centinela, donde se reforzaron líneas de defensa, puntos críticos del perímetro y recorridas preventivas ante posibles reactivaciones del fuego”.

El combate del fuego se desarrolla “principalmente en las zonas Norte y Centro del Parque Nacional, con la participación de más de 200 personas directamente afectadas al operativo. El trabajo es coordinado entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, en articulación con el Gobierno del Chubut, donde en total trabajan 278 personas”. (Agencia OPI Chubut)