Gremios paran y marchan este miércoles a Casa de Gobierno

La tensión escala nuevamente entre los gremios estatales y el poder político. Una masiva asamblea realizada en las instalaciones del SOEM definió la hoja de ruta del conflicto: las organizaciones concentrarán a las 13:00 horas en Av Roca y San Martín para marchar directamente hacia la Casa de Gobierno.

El encuentro aglutinó a actores clave como ADOSAC, ATE, Judiciales, Camioneros, ATSA, y los sindicatos de Vialidad Provincial y Nacional, junto a movimientos sociales. Más de 200 trabajadores de base debatieron la “profunda preocupación” por la situación social y salarial. El mensaje hacia la clase política fue directo: la asamblea exigió a los senadores y diputados de Santa Cruz que voten en contra de la reforma laboral en el Senado. “Los derechos laborales no pueden ser utilizados como moneda de cambio político“, sentenciaron los trabajadores, advirtiendo sobre un retroceso histórico en las conquistas sindicales.

Frentes de conflicto abiertos

La disputa económica tensa la cuerda con el Ejecutivo. Los sindicatos reclaman la apertura inmediata de paritarias ante la pérdida de puestos de trabajo y exigen salarios acordes a la canasta familiar bajo la consigna de “ningún despido“. A este pliego suman un rechazo tajante a cualquier intento de privatización de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y a los “tarifazos” vigentes.

La crisis en la seguridad social también ocupó el centro del debate. El plenario demandó el restablecimiento pleno de la Caja de Servicios Sociales (CSS) y resolvió acompañar activamente las movilizaciones de pacientes oncológicos y crónicos que denuncian el ajuste en las prestaciones. Además, exigieron la declaración de la emergencia habitacional en la provincia y rechazaron la modificación de la Ley de Glaciares.

El escenario promete endurecerse hacia fin de mes. La Intersindical ya avanza en la convocatoria a un plenario provincial para organizar una gran marcha conjunta a fines de febrero, consolidando la unidad de los trabajadores frente a las políticas de ajuste. (Agencia OPI Santa Cruz)