Transformaron la Estancia Cruz Aike (ex de Lázaro) en un enclave turístico internacional de la Patagonia, pero no logran quitarle la mala fama como símbolo de la corrupción K

(Por: Rubén Lasagno) – Informe I -La estancia Cruz Aike, que perteneciera a Lázaro Báez y fue parte del botín de la corrupción recuperada por el Estado en causas como “Vialidad y ruta del dinero K”, fue comprada en un remate judicial en el año 2023 por la empresa de turismo “Turismo Doss SA” la cual afectó la misma a un emprendimiento turístico internacional de alto perfil, que se promociona como una “Experiencia Patagónica” y está orientada a captar turismo extranjero.

De acuerdo a la información obtenida por fuentes oficiales de la localidad de El Calafate, la empresa Turismo Doss SA, pertenece a la familia Braun, los dueños de supermercados La Anónima y el Banco Galicia, quienes conforman una sociedad anónima dedicada a la hotelería y el turismo, con base en Buenos Aires pero con fuertes inversiones en El Calafate.

Carlos Braun, fundador de esta empresa es la cara visible del grupo quien opera junto a su hermano, Sebastián Braun. En 2025, la empresa reestructuró su gestión nombrando a Diego Coll Benegas como CEO, acompañado por los directores ejecutivos Pedro Querio y Pablo Teubal.

Turismo Doss SA adquirió la estancia Cruz Aike (aprox. 18.000 hectáreas) hace dos años (alrededor de 2023) y los nuevos propietarios hacen denodados esfuerzos por desvincular la propiedad de su pasado reciente, lo cual (al menos hasta hoy) no lo han logrado.

Esta estancia es célebre por haber sido una de las propiedades emblemáticas de Lázaro Báez (Austral Construcciones). Fue objeto de remates judiciales en el marco de las causas de corrupción y recuperación de activos. Turismo Doss SA la compró en estas subastas, luego de que el predio estuviera años sin explotar y con varios intentos de venta fallidos.

La marca indeleble

Actualmente, la empresa de El Calafate de la familia Braun explota el lugar con un perfil de “turismo de estancia” y experiencias (gastronomía, eventos), intentando despegarla de su imagen anterior ligada a la corrupción, pero muchos visitantes están atraídos, precisamente, por la historia negra que envuelve a esta creación de Lázaro Báez, varias veces vandalizada por desconocidos, en búsqueda de dinero enterrado mientras duraba el embargo a los bienes del testaferro de la familia Kirchner, tal como trascendió públicamente en estos últimos años.

Un empresario de turismo de El Calafate le confió a OPI que dos europeos le confesaron que acudieron a Cruz Aike curiosos por la historia que envuelve al lugar más que por el ofrecimiento del circuito gastronómico “me contaban que se sentían conmovidos por estar recorriendo esas instalaciones donde Báez se reunía con Néstor y Cristina Fernández a comer asado y delinear estrategias de la corrupción que envolvía al país hasta no hace tantos años”, remarcaba el operador turístico de la villa turística, reconociendo que lo atractivo del circuito, parece ser la historia que se ciñe alrededor de uno de los campos emblemáticos de la corrupción, comprados y remodelados por Báez en la década robada.

Visualmente desde la ruta, no se observan grandes cambios en la estructura del casco de la estancia y la forestación. Un hecho distinto a lo que siempre ha ocurrido, cuando el campo era de Báez, es que la tranquera de acceso al casco siempre estuvo cerrada, hoy permanece abierta. Un arquitecto de El Calafate nos advirtió que “han acomodado algunas cosas y cambiado otras”, pero en general los edificios de la estancia siguen guardando la misma estructura que la original, al punto que ni siquiera le cambiaron el color “salmón o terracota” que es color clásico que han identificado por décadas las propiedades de Lázaro.

La estancia Cruz Aike, que perteneciera a Lázaro Báez – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Ese color estuvo presente en su casa familiar que tenía en calle Villarino de Río Gallegos, es la icónica “chacra” donde el periodismo fue llamado para que corroboraran que “no había bóvedas sino cavas de vino”, también en viviendas que tenía en El Calafate, en el Hotel Las Dunas, etc, el color “salmón o terracota” (un anaranjado apagado) fue siempre característico de la corrupción K y la estancia Cruz Aike, aún sigue manteniendo el color original, como muestran las fotos sacadas hace 48 horas.

Los capitales

El capital de Turismo Doss SA proviene de la familia Braun; además de Cruz Aike, el grupo posee el hotel Esplendor en El Calafate y el Esplendor Plaza Francia en Buenos Aires. Recientemente, han anunciado inversiones millonarias (aprox. USD 2 millones) para renovar estas propiedades junto a la estancia y buscan expandirse hacia Neuquén (Vaca Muerta).

Sebastián Braun (hermano de Carlos y socio) ha figurado como aportante de campaña de La Libertad Avanza (Javier Milei) en las elecciones pasadas y la familia tiene vínculos de parentesco lejanos con exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri (Marcos Peña Braun, Miguel Braun), aunque ellos suelen remarcar que sus negocios son privados y separados de la función pública.

La administración central de Turismo Doss SA figura legalmente en CABA, pero operativamente manejan el hotel Esplendor y la Estancia como un circuito turístico integrado en y desde El Calafate.

El Edicto Clave

En el mes de agosto de 2023 se confirmó la operación de compra de la Ea. Cruz Aike en el marco de la quiebra de Austral Construcciones por un monto de U$S 700.000,00, un valor inmobiliario que según las fuentes del sector consultadas en El Calafate, correspondería a menos del 50% de su valor real.

En el proceso de liquidación de bienes de Lázaro Báez, se publicó un Edicto en el cial la firma Turismo Doss S.A. presentó una “oferta de compra a mejorar” por la suma de U$S 700.000 (dólares estadounidenses) para adquirir el 100% del establecimiento rural Estancia Cruz Aike (Matrícula Nº 271-3, Departamento III, Provincia de Santa Cruz). La misma posee una superficie de 18.192 hectáreas y está ubicada aproximadamente a 50 km de El Calafate, sobre la denominada “Bajada de Miguez”.

Esto confirma que la estancia no es solo administrada, sino que fue adquirida legalmente por Turismo Doss S.A. a través del mecanismo de subasta judicial, separando definitivamente la propiedad del dueño anterior (Báez).

Los capitales

Los fondos provienen de la actividad privada de la familia Braun son de origen nacional con trayectoria en el sector retail y financiero, ahora diversificados en turismo (Hoteles Esplendor) y energía, le confió a OPI un operador turístico de Calafate.

El grupo informó una inversión reciente superior a los 2 millones de dólares (fondos propios) destinada a renovar la Estancia Cruz Aike (para turismo de experiencias y producción ovina), el Hotel Esplendor El Calafate y el Esplendor Plaza Francia en Buenos Aires.

De acuerdo a nuestras fuentes en la localidad, la compra de Cruz Aike por parte de los Braun es parte de un plan para consolidar un circuito turístico de “lujo y experiencias en la Patagonia“, aprovechando también el flujo de negocios que esperan de Vaca Muerta donde Carlos Braun ha manifestado interés en invertir.

¿El precio justo?

Al analizar el precio de US$ 700.000 por las 18.200 hectáreas de la Estancia Cruz Aike (aprox. US$ 38 por hectárea), la conclusión técnica a la que arribaron las fuentes de la ciudad de El Calafate es que el valor está subestimado respecto al potencial turístico “ideal”, pero se ajusta a un valor de mercado de “remate judicial” debido a un factor crítico que deprime su precio: el impacto de las represas hidroeléctricas.

De acuerdo a los datos recabados por una inmobiliaria local que se dedica a vender estancias en la provincia, se pudo establecer un comparativo del mercado inmobiliario rural en la zona, para entender por aproximación que es “caro” y que es “barato” en este negocio, con valores ajustados a los años 2023-2025.

Tipo de Estancia Precio Promedio por Hectárea Precio Total (18.000 ha) Estancia Turística Premium (Con costa de lago/río, casco de lujo, operativa) US$ 80 – US$ 150 US$ 1.400.000 – US$ 2.700.000 Campo Ganadero Estándar (Con mejoras básicas, alambrados, productivo) US$ 50 – US$ 60 US$ 900.000 – US$ 1.100.000 Campo Fiscal / Zona Árida (Sin mejoras, lejos de ruta, estepa pura) US$ 10 – US$ 20 US$ 180.000 – US$ 360.000 Estancia Cruz Aike (Valor de Venta) US$ 38 US$ 700.000

Del análisis efectuado, resulta que el precio pagado por Braun (US$ 38/ha) está por debajo de la media para un campo con esa ubicación (sobre Ruta 40 y con río), pero por encima de un campo “pelado”. Si Cruz Aike fuera una estancia normal, debería valer más de 1 o 1,5 millón de dólares. Sin embargo, el precio de 700 mil dólares es lógico por tres “pasivos” ocultos que espantaron a otros compradores, a saber.

El factor Represas (Expropiación e Inundación), es el punto clave. Cruz Aike está en la zona de afectación directa de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa. Parte de sus tierras (las mejores, las que dan al río) quedarán bajo el agua o sujetas a expropiación por servidumbre de paso. Comprar este campo implica un riesgo legal enorme de perder las mejores hectáreas.

La estancia Cruz Aike, que perteneciera a Lázaro Báez – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

A diferencia de una estancia operativa, Cruz Aike estuvo años abandonada y fue literalmente excavada y vandalizada durante los allanamientos (la búsqueda de dinero enterrado). El nuevo dueño debe invertir millones (como ya anunciaron los Braun) solo para volverla operativa (alambrados, aguadas, refacción del casco).

Al ser un bien decomisado por corrupción, la compra conlleva riesgos legales residuales que muchos inversores institucionales prefieren evitar. De hecho, el campo salió a remate dos veces antes (con bases de US$ 1.4M y US$ 1.03M) y quedó desierto; el mercado validó que nadie estaba dispuesto a pagar más por un bien con un estigma judicial como el que tiene esa tierra.

Continúa en Informe II donde vamos a radiografiar a los compradores de la Estancia Cruz Aike, sus inversiones en El Calafate y sus problemas legales y/o judiciales, si lo tuvieran. (Agencia OPI Santa Cruz)