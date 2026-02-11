Ariel Lijo asume la causa por corrupción en la ANDIS

- Publicidad -

El azar judicial puso una de las causas más sensibles para el entorno presidencial en manos de un viejo conocido de los pasillos de Comodoro Py. El juez federal Ariel Lijo, cuya postulación para la Corte Suprema naufragó por falta de acuerdos políticos, será ahora quien deba decidir el destino de los hombres de confianza del esquema libertario en el expediente por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Lijo llega a esta causa tras un sorteo realizado en la Cámara Federal, luego de que el magistrado Sebastián Casanello decidiera no prorrogar su subrogancia en el Juzgado Federal 11. Se trata del juzgado que perteneció al fallecido Claudio Bonadio y que hoy concentra las denuncias contra Diego Spagnuolo, ex director de la ANDIS, y otros colaboradores cercanos al oficialismo.

El escenario que recibe el titular del Juzgado Federal 7 es complejo. La investigación ya cuenta con 19 procesamientos dictados por delitos de cohecho activo, fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Entre los nombres que figuran en el expediente aparecen Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian.

El procesamiento de Diego Spagnuolo, dictado apenas el lunes pasado por Casanello, marca el pulso de una causa que investiga el presunto cobro de sobornos. Esto significa que la justicia posó su lupa sobre el manejo de fondos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, justamente en un área sensible para la gestión de los recursos públicos.

La figura de Lijo suma un condimento político ineludible. El Gobierno intentó promoverlo el año pasado para el máximo tribunal, pero se topó con la barrera del Senado y la exigencia de la propia Corte Suprema para que renunciara a su juzgado, algo que el magistrado rechazó de plano. Ahora, desde su sillón de juez de primera instancia, tendrá la responsabilidad de avanzar sobre un caso que golpea las puertas del poder central. (Agencia OPI Santa Cruz)