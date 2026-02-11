Declaran el estado de prevención por la sarna ovina en Santa Cruz

- Publicidad -

El gobierno de Santa Cruz declaró el estado de prevención de sarna ovina a través de una decisión del Consejo Agrario Provincial.

La medida regirá en todo el territorio provincial y prevé “proteger el estatus sanitario de Santa Cruz, que se mantiene libre de la enfermedad desde noviembre de 2023″.

El organismo provincial recordó que la sarna ovina es “una parasitosis que impacta de manera directa en la producción ganadera, por lo que la prevención resulta una herramienta central para sostener la actividad”.

- Publicidad -

Se indicó que las “medidas sanitarias y productivas adoptadas para resguardar la sanidad ovina y acompañar al sector ganadero en toda la provincia”.

La decisión se adoptó luego que la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) alertó de la presencia de sarna ovina en Chubut.

Ahora, mediante una resolución acordada en el ámbito de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) que establece que “todos los ovinos que ingresen a la provincia desde el norte del paralelo 46° Sur deberán contar con doble baño sanitario en origen, utilizando productos acaricidas aprobados por SENASA, y cumplir con una cuarentena obligatoria de 24 días en destino”.

Asimismo, los “ovinos destinados a faena deberán provenir de zonas declaradas libres de sarna ovina y tener como destino plantas de faena habilitadas para tránsito federal”.

Estas medidas se complementan con la declaración del Estado de Emergencia o Desastre Agropecuario, dispuesta como herramienta para acompañar a los productores afectados por la sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos registrados en distintas zonas de la provincia.

También se harán controles durante la esquila, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria y resguardar el estatus sanitario provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)