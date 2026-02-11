José Carambia y Natalia Gadano tienen la orden de votar afirmativamente la Ley de Reforma Laboral, por pedido explícito del gobernador Claudio Vidal

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Los gremios de Santa Cruz saben con suficiente anticipación que los senadores José María Carambia y Natalia Gadano (SER) van a votar afirmativamente la reforma a la Ley Laboral, más allá de los escarceos que hacen los legisladores cuando alguien les acerca un micrófono y comienzan a juntar palabras y frases pero eluden una respuesta directa.

Por esta razón han manifestado su disconformidad contra la posible aceptación de la reforma, porque ya ha trascendido que el gobernador Claudio Vidal ha convenido (negociado) con el gobierno nacional el voto afirmativo al proyecto que para Javier Miley es fundamental para lograr los objetivos del desarrollo económico y empresarial y para los gremios es un recorte de derechos a los trabajadores.

En medios de zona norte Gadano dijo expresamente que está de acuerdo con la necesidad de la ley de reforma, pero dejó abierta la puerta a ciertas modificaciones que podrían operar en los artículos en particular y según expresó, eso se va a discutir en las reuniones de “negociación”, entendiendo como “negociación” el tome y daca en el cual caen los legisladores, donde surge la parte más oscura del mecanismo de extorsión, lo que oportunamente se conoció como “la Banelco” en el Senado de la Nación y el “Salón de los Pasos Perdidos”, terminó llamándose “El salón de los pesos perdidos”, que fue un gran escándalo allá por la época de De La rúa y De Santibañez, pero que operó antes y después de la misma manera.

Este mecanismo extorsivo de uno y otro lado (legisladores/provincia/Nación) y la “variablidad” que tiene el voto según convenga o no a las partes que “negocian”, deja en claro para la opinión pública que no existen ideologías ni posición política determinada: son solo intereses políticos o personales. Es la clara materialización de la premisa del Groucho Marx “Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros“. Traducido a la negociación de Gadano y Carambia por la Ley de Reforma Laboral, ahora ellos están de acuerdo con la reforma, pero si logran mejores beneficios diciendo que no, lo harán sin más vueltas, porque en el fondo no les importa nada la reforma en sí, sino lo que la votación le pueda generar a ellos o al gobernador Vidal.

Historia de oportunistas

El historial de votaciones de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano (bloque “Por Santa Cruz”) se caracteriza por una posición de “bloque propio”, que oscila entre el rechazo a medidas estructurales del gobierno de Javier Milei y el acompañamiento en leyes de carácter institucional o presupuestario, según como soplen los vientos de la billetera oficial.

En junio del 2024 con la Ley Bases y Paquete Fiscal fue el momento de mayor tensión política para ambos senadores, donde su postura fue determinante para el desenlace de la sesión.

En la votación en General ambos votaron en contra. Argumentaron falta de diálogo del Gobierno y exigieron, previo a la sesión, que se tratara primero la reforma jubilatoria y el aumento de regalías mineras para las provincias.

En la votación en Particular aplicaron la estrategia de Ausencia. Tras el rechazo general, ambos se retiraron del recinto. Esta ausencia fue clave, ya que redujo el quórum y el número de votos necesarios para el oficialismo. En cuanto a las Facultades Delegadas su ausencia permitió un empate 35-35, definido a favor del Gobierno por Victoria Villarruel.

Y en la votación del RIGI y Privatizaciones al no estar sentados, facilitaron que el oficialismo lograra las mayorías necesarias en capítulos que, de haber estado presentes y votando en contra, habrían caído.

En mayo del 2025 se votó la Ley de Ficha Limpia y en este proyecto, que buscaba impedir candidaturas de personas con condenas confirmadas en segunda instancia, la postura de Gadano y Carambia dio un giro hacia el acompañamiento del sector dialoguista/oficialista con un voto afirmativo. Pese a su apoyo inicial y el pedido público de Carambia para que se sesionara, el proyecto finalmente fue rechazado en el Senado (36 a 35) debido a otras fugas, postergando su tratamiento hasta marzo de 2026.

En el voto del Presupuesto Nacional 2026 (Diciembre 2025) ya en el cierre del año legislativo 2025, ambos senadores se distanciaron de la postura del kirchnerismo (representado en la provincia por Alicia Kirchner). Dieron su voto afirmativo, Acompañando la sanción de la ley enviada por el Ejecutivo, que incluía proyecciones de inflación del 10,1% y crecimiento del 5% para el 2026. Sus votos fueron parte de los 46 que permitieron la aprobación holgada.

Uno de los hechos más controvertidos que ponen a estos dos senadores santacruceños en una situación de crítica permanente por su forma de actuar en el Senado, fue que mientras ambos dieron la aprobación a la Ley Bases las partidas para el manejo del fuego quedaron consolidadas dentro de la administración general del Ministerio del Interior, pero con una reducción real respecto a los años anteriores, eliminando la autonomía que le daba el fideicomiso.

Esta Ley Bases le dio la posibilidad a Miley de dictar el Decreto 888/2024 el 8 de octubre de 2024 por la cual disolvió formalmente el Fondo Fiduciario del SNMF alegando “Falta de transparencia” y “duplicidad de funciones”. Luego de esto, Gadano presentó un proyecto propio para establecer la Emergencia ígnea, mientras tanto le dio las herramientas al presidente Miley para que hiciera tábula rasa con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) organismo al que ayudó a desfinanciar y desde hace más de un mes, desde arrecian los incendios en la cordillera, no hay un solo peso para aportar a la logística que ayude a combatir el fuego. (Agencia OPI Santa Cruz)