El escenario frente al Congreso volvió a ser el de una batalla campal que desdibuja cualquier reclamo legítimo. Mientras el Senado debatía una reforma laboral que divide aguas, las calles de Buenos Aires se convirtieron en un teatro de violencia donde las piedras y las bombas molotov reemplazaron a los argumentos sindicales.

La movilización, que contaba con el peso de la CGT, las dos CTA y el sindicalismo de izquierda, terminó fracturada por los incidentes. El sector de Avenida Rivadavia, ocupado por agrupaciones de izquierda, fue el foco del conflicto cuando manifestantes comenzaron a destruir veredas con martillos para atacar a la policía. La tensión escaló rápidamente al uso de bombas molotov contra el vallado, lo que desató una respuesta oficial con camiones hidrantes y balas de goma.

La CGT, que se ubicó estratégicamente sobre la calle Hipólito Yrigoyen, optó por un perfil más institucional a través de un comunicado. En el texto, la central obrera advirtió a los senadores que la reforma solo agrava los problemas del empleo y debilita a las organizaciones gremiales. Sin embargo, la intención de realizar un acto o leer dicho documento en público se evaporó entre los gases lacrimógenos y las corridas.

Para el trabajador que observa desde afuera, el saldo es tristemente conocido: siete detenidos y cuatro policías heridos. El recuerdo del atril destrozado en una marcha anterior de la Azopardo sobrevoló la jornada, confirmando que la interna entre el sindicalismo tradicional y los sectores más radicalizados suele terminar con los dirigentes huyendo y la protesta desvirtuada.

La CGT rechazó la reforma laboral en una jornada violenta – Foto: NA

Mientras desde la CTA denuncian una represión para desalojar la plaza, las figuras de la izquierda, como Manuela Castañeira, acusan al oficialismo de intentar imponer una “esclavitud moderna” a escondidas de la sociedad. El punto es que, más allá de las consignas, la violencia en el espacio público termina siendo el único titular, dejando el debate de fondo sobre los derechos laborales en un segundo plano absoluto. (Agencia OPI Santa Cruz)