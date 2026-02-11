Pilotos de APLA lanzan un paro total para este miércoles

- Publicidad -

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) decidió patear el tablero este miércoles 11 de febrero. La cúpula sindical anunció un cese de actividades que promete paralizar el ritmo habitual de los cielos argentinos. Sucede que el gremio rechaza de forma tajante la reforma laboral que el Gobierno Nacional pretende debatir en el Senado.

El punto de conflicto central radica en las sesiones extraordinarias que se desarrollan en el Congreso. Los representantes de los pilotos consideran que las nuevas normativas vulneran derechos fundamentales del sector. Por este motivo, la medida de fuerza se alinea con el plan de lucha que encabeza la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

La verdad es que el impacto para el pasajero será inmediato y severo. El paro se ejecutará entre las 15:00 y las 18:00 tanto en Aeroparque como en Ezeiza. El problema no termina cuando los pilotos retoman sus tareas. Se espera un efecto dominó que descalibrará los horarios de retorno y las partidas subsiguientes durante el resto de la jornada.

- Publicidad -

Antes del inicio de la huelga, el gremio convocó a una marcha a las 14:00. Los manifestantes concentran en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Presidente Luis Sáenz Peña en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, los pilotos caminarán hacia el Palacio Legislativo para visibilizar su descontento con el proyecto oficial.

Un dato que matiza el conflicto es la postura de ATEPSA. La asociación que nuclea a los técnicos y empleados de seguridad aeronáutica confirmó que no se suma al paro. Esto significa que el control de tráfico aéreo funcionará, aunque no habrá quién comande los aviones en las pistas de las principales terminales del país.

El punto es que la gestión del transporte enfrenta una tarde de alta complejidad operativa. La conducción de APLA sostiene que esta es una medida de autodefensa ante un avance legislativo que consideran perjudicial. (Agencia OPI Santa Cruz)