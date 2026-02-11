Sismo de magnitud 4,4 sacude a Puerto Natales sin dejar daños

- Publicidad -

Un sismo de magnitud 4,4 en la escala de Richter sacudió la Región de Magallanes en Chile a las 05:16 de la mañana de este miércoles 11 de febrero, con un epicentro localizado a 34 kilómetros al noroeste de Puerto Natales. Según la información técnica del Centro Sismológico Nacional, el fenómeno se registró a una profundidad superficial de 18 kilómetros, lo que intensificó la percepción de vibraciones y ruidos entre los habitantes de la Provincia de Última Esperanza. Pese a las características del evento telúrico, el reporte oficial del organismo técnico y las autoridades regionales confirma que no se registraron daños materiales ni afectaciones personales tras el movimiento.

La Dirección Regional de SENAPRED activó de inmediato el monitoreo con las unidades de emergencia de la zona para evaluar el estado de la infraestructura crítica. El relevamiento técnico determinó que los suministros básicos, incluyendo energía eléctrica y agua potable, operan con total normalidad tanto en el área urbana de Puerto Natales como en los sectores rurales adyacentes. Asimismo, la conectividad vial de la región se mantiene operativa y las rutas no presentan novedades ni obstrucciones derivadas de la actividad sísmica superficial registrada en las primeras horas del día.

El evento, que marcó el inicio de la jornada en el extremo sur, no derivó en emergencias ni dejó personas lesionadas según los protocolos de supervisión ejecutados. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la zona, aunque el carácter del sismo ha sido calificado como de mediana intensidad y sin impacto en los servicios esenciales de la provincia. La precisión del Centro Sismológico Nacional situó el tiempo exacto del evento a las 05:16:24, permitiendo una rápida respuesta de los organismos de protección civil para descartar riesgos latentes en la infraestructura pública. (Agencia OPI Santa Cruz)