ATECH rechazó el bono anunciado por el gobierno de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) rechazó el anuncio del gobierno que conduce Ignacio Torres sobre el pago de un bono extraordinario de 250 mil pesos para los docentes y auxiliares de la educación con los haberes del mes de febrero.

El gremio docente pidió una urgente apertura de la discusión salarial y señaló que el anuncio del bono es “una medida aislada que no resuelve el problema de fondo”.

“Tenemos derecho a discutir salarios y a vivir de nuestro trabajo” señalaron desde ATECH quienes recalcaron que “el aumento del costo de vida impacta de manera directa en los hogares docentes”.

- Publicidad -

“No se puede hablar de educación de calidad con salarios de pobreza”, afirmaron desde la conducción sindical y añadieron que los bonos se “licúan en pocos días frente a la inflación y no garantizan previsibilidad económica”. (Agencia OPI Chubut)