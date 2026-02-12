Como era de esperar, los senadores santacruceños hicieron “La Gran Gadano-Carambia” para no desentonar con la historia de traiciones que arrastran; aquí su “estrategia”

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Pasadas las 2 de la mañana de hoy jueves, en el Senado se votó en General el proyecto de la Ley de Reforma Laboral, donde el gobierno logró un amplio triunfo en la media sanción, que ya se venían anunciando los canales pro-oficialistas, aun cuando los datos más auspiciosos no daban tanta ventaja al voto afirmativo de los aliados a la LLA. Finalmente el resultado, en la votación general, fue de 42 afirmativos a 30 negativos y cero abstenciones.

Cuando se propagó la información comenzaron a aparecer “los ángeles y demonios” de la jornada y rápidamente se dieron a conocer lo amigos del gobierno, pintados en verde con los enemigos que lucían en color rojo en la pizarra electrónica del Senado de la Nación.

Entre ellos había dos senadores que importaban a Santa Cruz; Natalia Gadano y José Carambia. Sobre ellos se dijo de todo y particularmente nosotros hicimos un informe donde señalamos el comportamiento errático y controvertido que han tenido estos legisladores a lo largo de su larga estadía en las bancas.

Sin medias palabras, como es nuestra costumbre, señalamos que la orden que llevaban del gobernador Vidal era la de ser funcionales a las necesidades del gobierno nacional ¿Cómo?, votando con las necesidades de Milei.

Cuando Gadano y Carambia aparecieron entre los que habían votado en contra del proyecto de Ley de Reforma Laboral, no fueron pocos los lectores que colgaron un comentario aludiendo “a nuestro error de información”.

Bueno, lamentamos informales a quienes así pensaron, que no fuimos nosotros los que nos equivocamos, sino los que inocentemente han creído la lectura superficial de lo ocurrido anoche en el Senado y no comprendieron bien la estrategia de la jugada que llevaron a cambo Gadano y Carambia, para encubrir su alineamiento con el proyecto del gobierno nacional, como dijimos que iba a ocurrir.

La Senadora de Santa Cruz Natalia Gadano – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Para aclarar la mentira de los senadores que históricamente han jugado con la buena fe de la gente de la provincia, aquí le contamos lo ocurrido, realmente.

Así operaron (una vez mas)

La actuación de los senadores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia (bloque Por Santa Cruz), durante el tratamiento de la Ley Bases —que incluye la reforma laboral— fue la más singular y estratégica de toda la sesión, como ya lo mencionamos en otra columna de análisis políticos sobre estos personajes.

Su comportamiento histórico en cada caso no fue lineal (sí o no), sino que realizaron una maniobra parlamentaria clave que permitió la aprobación de la ley de Reforma a pesar de haberse manifestado en contra, producto, claro está, de esta dualidad del mensaje que hace mucho tiempo descubrimos y en cada caso hemos remarcado.

El “No” Político

En la primera instancia, cuando se votó el proyecto de Ley Bases con la Reforma Laboral como un todo (la “idea” de la ley), ambos senadores votaron negativo. Argumentaron que la “Ley Bases” no era la prioridad para los santacruceños, sino que lo urgente era el Paquete Fiscal (para asegurar fondos a la provincia) y la recomposición de los jubilados.

Su voto negativo sumó a los 33 de Unión por la Patria y al de Martín Lousteau, logrando el empate 36 a 36 que obligó a la vicepresidenta Victoria Villarruel a desempatar.

Luego sobrevino el voto particular y es el punto clave que corresponde a cómo se votó cada Artículo. Inmediatamente después de votar en contra en general y al comenzar la votación artículo por artículo (incluyendo la Reforma Laboral), Gadano y Carambia se levantaron de sus bancas y se retiraron del recinto, aplicando lo que se denomina “Estrategia de ausencia”, muy usada por el binomio.

Esta ausencia fue determinante. Al no estar presentes, bajaron el número de senadores totales (de 72 a 70) y esto cambió la matemática.

El oficialismo (La Libertad Avanza + aliados) tenía 35 o 36 votos. La oposición dura (Unión por la Patria) tenía 33 votos. Al irse los dos santacruceños, el oficialismo ya no necesitó llegar a 37 para ganar; le bastaba con superar a los 33 del kirchnerismo.

Así votaron los Artículos de la Reforma

Técnicamente, figuraron como ausentes en la votación de los capítulos laborales. No votaron ni afirmativa ni negativamente. Pero en el contexto de los resultados finales, sus ausencias fueron claves para el triunfo del gobierno nacional.

Relacionado con los Artículos de Modernización Laboral (Fondo de cese, períodos de prueba, despidos), al estar ausentes, permitieron que los 37 votos positivos del oficialismo y aliados aprobaran estos artículos sin riesgo de empate o derrota. Si ellos se hubieran quedado y votado en contra (sumándose a UP), la reforma laboral podría haberse caído o trabado.

La estrategia del tero

Aunque en los papeles Gadano y Carambia figuran con un voto general “en contra“, en la práctica en la Reforma Laboral actuaron como aliados tácitos del gobierno al vaciar sus bancas y facilitar la aprobación de los artículos polémicos. Hicieron como el tero, gritaron en un lugar para distraer a pueblo de que ponían los huevos en otra canasta.

Resumen Numérico para Gadano y Carambia

Votos Afirmativos en Reforma Laboral: 0

0 Votos Negativos en Reforma Laboral: 0

0 Ausencias Estratégicas: 23 Artículos (Del Art. 76 al 98 inclusive).

Se ausentaron durante el tratamiento de 23 artículos consecutivos que componen el corazón de la reforma (Títulos IV y V de la Ley Bases).

Aquí extrajimos el listado artículo por artículo que dejaron pasar sin votar

Título IV: Promoción del Empleo Registrado (Blanqueo) – (Se ausentaron en los 6 artículos de este título)

Art. 76: Permite a los empleadores regularizar relaciones laborales no registradas (en negro) o mal registradas iniciadas antes de la ley.

Permite a los empleadores regularizar relaciones laborales no registradas (en negro) o mal registradas iniciadas antes de la ley. Art. 77: Delega al Poder Ejecutivo la reglamentación de los efectos de este blanqueo.

Delega al Poder Ejecutivo la reglamentación de los efectos de este blanqueo. Art. 78: Establece que el blanqueo extingue la acción penal por evasión y libera de infracciones y multas.

Establece que el blanqueo extingue la acción penal por evasión y libera de infracciones y multas. Art. 79: Da de baja a los empleadores del Registro de Sanciones Laborales (REPSAL) si regularizan.

Da de baja a los empleadores del Registro de Sanciones Laborales (REPSAL) si regularizan. Art. 80: Condonación de deuda por capital e intereses (el porcentaje no puede ser inferior al 70% de lo adeudado).

Condonación de deuda por capital e intereses (el porcentaje no puede ser inferior al 70% de lo adeudado). Art. 81: Los trabajadores regularizados tendrán derecho a computar hasta 60 meses (5 años) de servicios para su jubilación, aunque no se hayan pagado los aportes completos.

Título V: Modernización Laboral – (Se ausentaron en los 17 artículos de este título)

Art. 82: Modifica la Ley de Empleo (24.013) para simplificar el registro laboral.

Modifica la Ley de Empleo (24.013) para simplificar el registro laboral. Art. 83: Elimina multas por falta de registro laboral o registro deficiente (deroga arts. 8 a 17 de la ley 24.013).

Elimina multas por falta de registro laboral o registro deficiente (deroga arts. 8 a 17 de la ley 24.013). Art. 84: Modifica el sistema de denuncias por falta de registro.

Modifica el sistema de denuncias por falta de registro. Art. 85: Elimina la doble indemnización en casos de relaciones no registradas.

Elimina la doble indemnización en casos de relaciones no registradas. Art. 86: Modifica indemnizaciones especiales de la ley de casas particulares.

Modifica indemnizaciones especiales de la ley de casas particulares. Art. 87: Deroga multas por falta de entrega de certificados de trabajo.

Deroga multas por falta de entrega de certificados de trabajo. Art. 88: Presunción de contratos de servicios: flexibiliza la contratación de servicios profesionales para que no se presuma relación de dependencia.

Presunción de contratos de servicios: flexibiliza la contratación de servicios profesionales para que no se presuma relación de dependencia. Art. 89: Período de prueba: Lo extiende de 3 a 6 meses (y hasta 1 año en PyMES por convenio).

Lo extiende de 3 a (y hasta 1 año en PyMES por convenio). Art. 90: Modifica las retenciones de aportes sindicales (requiere consentimiento explícito).

Modifica las retenciones de aportes sindicales (requiere consentimiento explícito). Art. 91: Modifica la licencia por maternidad (permite trabajar hasta 10 días antes del parto).

Modifica la licencia por maternidad (permite trabajar hasta 10 días antes del parto). Art. 92: Despido con justa causa: Habilita el despido por participar en bloqueos o tomas de establecimiento.

Habilita el despido por participar en bloqueos o tomas de establecimiento. Art. 93: Fondo de Cese Laboral: Permite reemplazar la indemnización por despido por un sistema de fondo de cese (tipo “mochila austríaca” o UOCRA) si el convenio lo aprueba.

Permite reemplazar la indemnización por despido por un sistema de fondo de cese (tipo “mochila austríaca” o UOCRA) si el convenio lo aprueba. Art. 94: Agrava la indemnización por despido discriminatorio (pero elimina la reinstalación forzosa).

Agrava la indemnización por despido discriminatorio (pero elimina la reinstalación forzosa). Art. 95: Trabajadores Independientes: Crea la figura donde un autónomo puede tener hasta 3 colaboradores sin que exista relación de dependencia (monotributistas).

Crea la figura donde un autónomo puede tener hasta sin que exista relación de dependencia (monotributistas). Art. 96 (Original): Este artículo referido al Estatuto del Viajante fue rechazado en la votación (52 votos en contra vs 18 a favor), pero Gadano y Carambia tampoco estuvieron para votar en contra; su ausencia se mantuvo.

Este artículo referido al Estatuto del Viajante fue rechazado en la votación (52 votos en contra vs 18 a favor), pero Gadano y Carambia tampoco estuvieron para votar en contra; su ausencia se mantuvo. Art. 97: Trabajo Agrario: habilita el período de prueba en el trabajo rural.

Trabajo Agrario: habilita el período de prueba en el trabajo rural. Art. 98: Derogación de normas que se opongan a la nueva ley. (Agencia OPI Santa Cruz)