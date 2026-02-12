El Gobierno busca media sanción para bajar la imputabilidad

- Publicidad -

El Gobierno enfrenta hoy a las 11 su primer gran examen del año en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo busca convertir en ley un nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil y ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Resulta evidente que la Casa Rosada llega con aire fresco tras un “súper miércoles” de rosca política donde los bloques dialoguistas garantizaron los dictámenes de mayoría.

La sesión promete extenderse hasta la madrugada del viernes. Los legisladores anticipan una jornada intensa tras una semana de hiperactividad en el Congreso, marcada por la reforma laboral en el Senado y las protestas en la calle. Si bien los operadores políticos intentan depurar la lista de oradores, la magnitud de los temas sugiere un debate largo y caldeado.

El punto que más ruido genera en la calle es el Régimen Penal Juvenil. La iniciativa baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, la clave para destrabar el apoyo de los aliados no estuvo solo en las penas, sino en la caja. El proyecto destinará más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, junto a otros espacios provinciales, avalaron esta inyección de fondos. Entienden que, sin presupuesto, la ley sería letra muerta. El texto prohíbe la reclusión perpetua para los menores y fija un tope de 15 años de prisión. Además, establece que el sistema carcelario no mezclará a los chicos con adultos y prioriza la educación sobre el encierro para delitos con penas menores.

Por otro lado, la agenda incluye la ratificación del tratado con la Unión Europea. Hablamos de un documento de 5.000 páginas que elimina aranceles para el 90% de las exportaciones del Mercosur. El presidente Javier Milei firmó este entendimiento el pasado 17 de enero en Asunción, junto a sus pares Santiago Peña y Yamandú Orsi, aunque con la notable ausencia del brasileño Lula da Silva.

Lo curioso de este debate radica en los tiempos de la diplomacia. Mientras los diputados argentinos discuten la letra chica, el Parlamento Europeo frenó el proceso y exigió una revisión del Tribunal de Justicia de Europa. Esto podría demorar la implementación real durante meses o incluso dos años, dejando a la economía local a la espera de las decisiones del viejo continente.

Por un lado, la promesa de mayor seguridad ante el delito juvenil, respaldada por una inversión millonaria del Estado. Por el otro, la expectativa de abrir mercados para los productos nacionales, aunque esa realidad dependa hoy más de la burocracia europea que de la voluntad de los legisladores en Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)