JP Morgan anticipa que Argentina recibiría US$2.300 millones si logra salir del sótano financiero

- Publicidad -

La gestión de Javier Milei recibió un guiño técnico del gigante financiero JP Morgan, que proyecta un ingreso potencial de US$2.300 millones si el país abandona la categoría de “Standalone” en el índice MSCI. El informe de Research asegura que las reformas estructurales aceleran el retorno al estatus de Mercado Emergente, una liga de la que Argentina fue expulsada por su historial de inestabilidad y controles de capital. Sin embargo, el entusiasmo de los analistas de Nueva York choca con una realidad administrativa que el propio banco reconoce como un freno de mano.

El flujo de capitales que hoy se mantiene al margen por regulaciones de cumplimiento (compliance) aterrizaría principalmente en un puñado de firmas energéticas y bancarias. Según la entidad, los activos de YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía serían los destinatarios de estos fondos pasivos netos. Pese a la mejora en la percepción de riesgo, estas empresas siguen operando en un ecosistema donde la liquidez está condicionada por la arquitectura del mercado local.

Las barreras invisibles que postergan el flujo de divisas

Aunque el discurso oficial resalta la celeridad de los cambios, el MSCI mantiene bajo vigilancia las restricciones que aún pesan sobre los inversores institucionales extranjeros. La falta de información financiera en inglés y las dudas sobre la estabilidad institucional de largo plazo actúan como filtros que impiden una reclasificación inmediata. Para el banco estadounidense, la transparencia y la eliminación total del cepo son condiciones sine qua non antes de emitir un veredicto favorable.

- Publicidad -

La hoja de ruta que traza el auditor internacional no prevé milagros inmediatos para las reservas del Banco Central. El proceso de consulta de MSCI suele demandar dos años de observación estricta; si la revisión formal iniciara recién en 2026, el cambio de estatus efectivo se materializaría recién entre 2027 y 2028. Para el JP Morgan, la clave no está en el anuncio actual, sino en la continuidad de las políticas fiscales y monetarias más allá de las próximas elecciones presidenciales.

Este escenario de cautela técnica recuerda que Argentina ya transitó este camino anteriormente. En 2018, bajo otra administración, el país logró el ascenso a Mercado Emergente, solo para ser degradado nuevamente a la categoría “Standalone” (al mismo nivel que economías como Jamaica o Zimbabue) tras el endurecimiento de los controles cambiarios en 2019. (Agencia OPI Santa Cruz)