Denunciaron millonaria estafa virtual a una empresa de Puerto Deseado

- Publicidad -

Una empresa de Puerto Deseado denunció ante la justicia que fue víctima de una maniobra fraudulenta virtual donde le sustrajeron unos 50 millones de pesos desde las cuentas bancarias.

La Justicia provincial ya encomendó las primeras investigaciones para detectar cómo se vulneró el sistema de seguridad bancario para la estafa.

El movimiento de fondos lo denunció la empresa Grupo LFL SAS, quien se presentó en la dependencia policial de Puerto Deseado para radicar la exposición formal.

- Publicidad -

Los movimientos irregulares en las cuentas de la empresa se produjeron en la operatoria del sistema de homebanking corporativo.

La denuncia señala que se efectuaron tres transferencias por un total de 50 millones de pesos y fue destinado a cuentas bancarias pertenecientes a dos hombres y una mujer, cuyos datos ya fueron identificados y se encuentran bajo análisis por parte de los investigadores.

La causa la investiga el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Puerto Deseado. (Agencia OPI Santa Cruz)