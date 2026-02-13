Diputados aprobó la baja de imputabilidad a 14 años

- Publicidad -

La Cámara de Diputados aprobó la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación resultó en 149 votos afirmativos contra 100 negativos del peronismo y aliados. El proyecto impulsado por La Libertad Avanza busca reemplazar la ley vigente desde la dictadura por un régimen especial para menores de edad.

El nuevo esquema prohíbe la prisión perpetua y exige que los jóvenes cumplan sus penas en lugares separados de los adultos. Las condenas máximas se fijaron en 15 años para los delitos más graves. Para infracciones menores a 3 años, la ley descarta la privación de la libertad y apuesta por medidas de resocialización obligatorias.

Un punto de conflicto central fue el financiamiento del sistema. El oficialismo impuso que los gastos se cubran mediante convenios entre la Nación y las Provincias, rechazando fondos automáticos. Esta decisión generó críticas de bloques provinciales que temen por el impacto en sus presupuestos. El debate técnico sobre los recursos quedó postergado para la reglamentación.

- Publicidad -

La actividad legislativa se traslada ahora a la Cámara Alta. Se espera que el Senado trate la iniciativa el próximo 26 de febrero. Si se convierte en ley, será la primera vez desde 1983 que el Congreso logra modificar la edad de responsabilidad penal juvenil. El país queda a la espera de una definición que marcará el futuro de la justicia penal. (Agencia OPI Santa Cruz)