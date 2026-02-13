Diputados tendrá sesión extraordinaria el 18 de febrero

- Publicidad -

La Cámara de Diputados de Santa Cruz realizará la primera sesión extraordinaria del 2026 el próximo 18 de febrero en la previa del inicio del período de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

La convocatoria fue presentada por el presidente de la legislatura provincial, Fabián Leguizamón y se prevé el tratamiento de las renuncias de Pedro Luxen y Fernando Españón a las bancas de diputados.

Luxen asumirá como jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Claudio Vidal y, a Españón se le aceptó la renuncia a la banca desde el bloque Por Santa Cruz luego de dos años de puja política y debate parlamentario, donde el ex jefe de la bancada oficialista eludió ajustarse a derecho y afrontar sendas causas judiciales por abuso de autoridad y abuso sexual que pesan sobre su persona.

El titular de la bancada oficialista, Sebastián Aberastain informó que le la sesión se realizará a las 11 horas y trascendió que la salida de Españón es para “dar el mensaje correcto” respecto a un funcionario público imputado de graves hechos penales. (Agencia OPI Santa Cruz)