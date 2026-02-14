Denunció a su hijo por tener plantas de marihuana

- Publicidad -

(Trelew – OPI Chubut) – Una mujer denunció ante la policía a su hijo por el cultivo de plantas de marihuana en el techo de su vivienda de Trelew.

La policía realizó un procedimiento en la madrugada del viernes en la vivienda ubicada en el barrio INTA Trelew donde intervino la División de Drogas y Leyes Especiales para constatar la presencia de plantas de marihuana y tomar muestras.

Fueron secuestradas tres plantas de marihuana previo procedimiento de “determinación Presuntiva” que arrojó coloración rojiza.

- Publicidad -

Se informó que la propietaria de la vivienda denunció a su hijo tras encontrar las plantas en el entretecho cuyas alturas eran de 78, 69 y 67 centímetros y fueron trasladadas a un depósito de la justicia Federal. (Agencia OPI Chubut)