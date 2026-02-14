Tierra del Fuego rechaza la baja de la edad de imputabilidad

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, plantó bandera contra la baja de la edad de imputabilidad. Lo que desde los despachos nacionales se vende como una solución a la inseguridad, para el secretario Mariano Ponce, no es más que un “castigo anticipado” que esquiva las responsabilidades reales del Estado.

La gestión de Tierra del Fuego rechazó oficialmente la media sanción del proyecto, advirtiendo que la iniciativa representa un retroceso peligroso en materia de derechos humanos. Según Ponce, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la medida colisiona directamente con la Convención sobre los Derechos del Niño.

El argumento oficial puertas adentro es claro: reducir la edad de imputabilidad no baja el delito, sino que desplaza el eje de la prevención hacia la punición pura. Para el funcionario, se están debilitando los dispositivos de cuidado y acompañamiento territorial, priorizando el encierro sobre la restitución de derechos básicos en las etapas más sensibles de la vida.

- Publicidad -

La postura del gobierno fueguino sostiene que frente a problemas complejos no sirven las soluciones simplificadoras. El texto oficial remarca que el endurecimiento del sistema penal solo profundiza las desigualdades en los barrios donde el Estado debería llegar con educación y salud mental. (Agencia OPI Tierra del Fuego)