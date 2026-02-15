Familiares de Valeria Schwab piden a la justicia profundice la investigación

- Publicidad -

(Comodoro Rivadavia – OPI Chubut) – Tras conocerse los resultados de la pericia genética donde se definió que el femicida de Valeria Schwab, asesinada en enero en Comodoro Rivadavia, se suicidó, la familia de la víctima pidió a la Justicia provincial que profundice la investigación más allá de los resultados del ADN.

El abogado querellante Mauro Fonteñez informó que, si bien el ADN es una prueba “fundamental e irrefutable, no resulta suficiente por sí sola para dar por cerrada la causa”.

“El ADN es una prueba científica clave, pero tiene que estar acompañada de otras evidencias para reconstruir un hecho”, precisó el abogado y requirió la ampliación de la pericia genética para que se contraste con otros elementos recolectados en el lugar del hecho.

Fonteñez dijo que “pedimos es que se agoten todas las hipótesis y todas las medidas investigativas antes de cerrar el caso”.

El abogado añadió que el Ministerio Público Fiscal “asumió el compromiso de continuar con las líneas abiertas y de no dar por concluida la causa de manera prematura”.

Valeria Schwab de 38 años fue encontrada sin vida el 14 de enero pasado y su asesino fue identificado como Jonathan Chacano, quien se suicidó al día siguiente de haberse encontrado el cuerpo de la víctima en la zona de barrancos del cerro Chenque. (Agencia OPI Chubut)